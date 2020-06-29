中銀香港：有信心實現中至高單位數全年貸款增長目標

《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）副總裁王兵在股東大會上表示，香港

今年面對多重困難，包括中美貿易磨擦、社會運動、新型冠狀病毒肺炎疫情等，但首季整體的香

港市場貸款較去年底增長２﹒８％，而中銀香港首季表現亦跑贏大市，錄得５﹒１％的增長，較

市場快２﹒３個百分點。

他表示，進入第二季，該行整體貸款仍然保持健康良好的增長，因此各方面的影響均可控，

並相信下半年隨著疫情好轉，各國的財政刺激政策及香港政府的紓困措施的作用浮現，經濟將逐

步好轉。該行有能力根據市場變化調整貸款增長速度，有信心全年繼續跑贏大市，實現年初定下

中至高單位數貸款增長的目標。



＊有信心資產質量優於市場水平，今年撥備或增加＊



該行風險總監卓成文指，今年在疫情的影響下，銀行業的資產質量面臨壓力，但該行的資產

質量相對保持穩定，首季的不良貸款率為０﹒２３％，與２０１９年底基本持平。不過，目前疫

情仍未完全消退，加上其他複雜的宏觀經濟因素等，均對全球經濟復甦帶來持續性的影響，而各

國的刺激政策將對經濟有一定的緩解作用。該行將會密切關注市場變化及客戶的情況，並會加強

風險管理。整體而言，該行有信心維持資產質量於優於市場的水平。

他又指，預期今年的撥備將較去年有所增加，主要由於宏觀經濟、樓價等因素，並且預期會

有少數客戶今年經營面對困難，因此相信充足的撥備，對未來抵禦有關風險將提供有利的保障。

有傳大灣區「理財通」政策即將出台，卓成文表示，「理財通」將帶來很大的機遇，該行已

為相關措施做了許多探討工作，期待措施盡早推出。（ｓｋ）

