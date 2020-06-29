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即市新聞

29/06/2020 12:33

花旗：恒指明年中旬上望２８２２６點，疫情後樓價可回復去年升勢

　　《經濟通通訊社２９日專訊》花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧在網上會議表
示，是次新冠肺炎疫情突如其來並拖累經濟，雖然現時經濟反彈，但未必具持續性，因目前仍面
臨第二波疫情的威脅。不過，他認為，若各地政府不重新推出封鎖措施，不會再次拖累經濟下滑
。他預期，今年環球經濟衰退３﹒５％，明年有望恢復增長５﹒５％。
　　黃栢寧表示，雖然３月後全球股市似乎已消化今年企業盈利倒退的預測，並反映對２０２１
年企業盈利反彈充滿憧憬，但他認為現時市場對企業２０２１年盈利增長預測過高。他又指，現
時全球企業派息或面臨壓力，他看好具防守力的板塊，如互聯網、通訊設備及健康護理。

＊恆指明年中旬上望２８２２６點，中概股上市帶動交投＊

　　中國市場方面，他預期下半年內地經濟增長或恢復至６﹒２％，惟仍面臨不明朗因素。恆指
方面，他預期恆指在２０２１年中旬上望２８２２６點，主要受惠中概股來港上市帶動交投。他
又指，中資股中偏好互聯網、通訊服務、消費及健康護理板塊，認為能受惠內地投資新型基建的
結構性及人口老化帶來的機會。黃栢寧提到，在傳統行業中，若其正參與新經濟投資仍有吸引力
，而公用股雖然近來股價乏力，但派息穩定，仍具抗跌力。
　　而本港樓價受疫情影響，黃栢寧認為，樓價仍有結構性支持，例如供需失衡及低息環境，若
疫情受控，相信能回復去年的升勢。（ｊｏ）

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