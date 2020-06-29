《小傳日記》美股跌得甘，魚缸潛得深，尾市略收窄，來日再博殺！

《小傳日記》魚缸今日呈高開低走格局，首先花旗國疫情加劇，嚇到當地「孖屐」潛水；另

外神州國安法預備落實，加上今日期結，魚缸一度跌逾３００點並貼近二萬四關口，不過好彩尾

市跌幅收窄返小小。出口股明顯因為花旗疫情而失去信心，申洲（０２３１３）跌逾２巴仙，真

係慘慘豬；另外太古Ａ（０００１９）跌近半成，做埋最差藍戰士，最終魚缸收報２４３０１點

，跌２４８點或逾１巴仙，主板成交１３３０﹒１９億銀。國貨收報９７５７點，跌９５點或跌

近１巴仙。

Ａ場同樣腳軟，上證綜指報２９６１點，跌１８點或逾半巴仙；深證成指報１１７５２點，

跌６１點或逾半巴仙。兩市合共成交７１６２﹒６６億銀。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近２巴仙，報３６﹒０５銀；生發發（００３８８

）微漲唔夠半巴仙，報３２０銀；ＱＱ（００７００）漲唔夠半巴仙，報４８６元；中移動（０

０９４１）潛逾３巴仙，報５１﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）回吐逾２巴仙，報７２﹒４銀。



＊中芯再破頂可惜僅少頃，魚缸向下走新經濟難守＊



即將要回歸Ａ場科創板上市嘅中芯國際（００９８１），今日早段繼續有資金追捧，曾破頂

高見２８﹒８５銀，不過後來都無力隨市回落，收報２６﹒６銀，插７巴仙；其他晶片佬同樣下

滑，華虹半導體（０１３４７）趴低逾５巴仙，報２６﹒１５銀；中電華大科技（０００８５）

走低逾３巴仙，報０﹒９３銀；上海復旦（０１３８５）挫逾４巴仙，報８﹒８６銀；ＡＳＭ太

平洋（００５２２）下滑超２巴仙，報８１﹒７銀。

港區國安法表決稿已經提交人大審議，加上今日係恆指期指結算日，魚缸繼續向下滑，累計

唔少升幅嘅新經濟佬都跟住回吐。阿里巴巴（０９９８８）挫逾２巴仙，報２０９﹒４銀；ＱＱ

（００７００）微升不足半巴仙，報４８６銀；美團點評（０３６９０）同京東集團（０９６１

８齊跌近２巴仙，分別報１７１﹒７銀及報２２９﹒８銀；閱文集團（００７７２）回吐近３巴

仙，報５１﹒９銀。



＊銀號獲一羹券商窮如僧，醫療佬莫憂首掛實高收＊



有報道話中證監想向商業銀號發券商牌，中金就認為，考慮到神州金融機構無乜綜合化經營

經驗、經濟結構轉型果陣風險控制壓力會比較大，預期中小型券商嘅競爭會大咗。中信証券（０

６０３０）今日除息，走低近５巴仙，報１４﹒４４銀；東方證券（０３９５８）無咗近３巴仙

，報４﹒１１銀；耀才（０１４２８）收市之後公布全年業績，踼高近５巴仙，報１﹒３２銀。

消息話監管機構考慮最快年內向試點銀號發放牌照，首批可能包括工行（０１３９８）同建行（

００９３９），分別滑一格，報４﹒７５銀，起哄升近１巴仙，報６﹒２３銀。

今日再有兩隻醫療佬公開招股，康基醫療（０９９９７）同海吉亞醫療（０６０７８）今日

首掛，分別收報２７﹒６銀同２６銀，比起招股價有近９９巴仙同４１巴仙升幅，勁呀！而開拓

藥業（０９９３９）同京東（０９６１８）旗下北京京東健康簽署框架協議，會就福瑞他恩（Ｋ

Ｘ－８２６）喺京東健康運營嘅線上藥品零售平台ｙｉｙａｏｊｄ﹒ｃｏｍ銷售展開合作，開拓

藥業收跳近３巴仙，報１５﹒８２銀。



＊資金真驚青金佬立即醒，復甦睇唔到原油佬齊倒＊



大市今日下行發展，加上全球累積突破１０００萬人確診感染新型冠狀病毒，逾５０萬人死

亡，資金驚青流入黃金佬避險，金佬繼續有追捧。恆興黃金（０２３０３）飛近７巴仙，報２﹒

８８銀；山東黃金（０１７８７）彈上近４巴仙，報１６﹒６４銀；招金礦業（０１８１８）微

彈唔夠半巴仙，報９﹒１３銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跳升４銀，報１２８９銀。

而花旗國肺炎疫情反覆，擔心經濟情況會停擺，影響原油嘅需求，今日三桶油齊跌，拉低整

體油佬表現！其中中石化冠德（００９３４）跌３巴仙，報２﹒９１銀；中海油服（０２８８３

）跌落逾２巴仙，報６﹒９５銀；中石油（００８５７）跳落近２巴仙，報２﹒５７銀；中海洋

（００８８３）跌潛落逾１巴仙，報８﹒５９銀；中石化（００３８６）跪低唔夠半巴仙，報３

﹒２７銀。請請！



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