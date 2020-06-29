港區國安法審議，期結日港股跌２４８點收２４３０１

《經濟通通訊社２９日專訊》美國多個州份解封後疫情大幅反彈，上周五美股三大指數齊齊

收挫。港股今日期結，輕微高開７７點，報２４６２７點，已見全日高位。中國財政部公布，今

年頭５個月國企利潤總額按年瀉近５３％，恆指迅速調頭向下，加上午間有消息傳出人大常委會

委員長會議決定將「港區國安法」草案建議表決稿，提交人大常委會會議審議，恆指跌幅一度擴

大至４０１點，觸及５０天線（２４１４９點）後有支持。最終跌２４８點或１﹒０１％，收報

２４３０１點，失守十天（２４４７６點）、二十天線（２４４８０點），主板成交

１３３０﹒１９億元。國企指數報９７５７，跌９５點或０﹒９７％。

多隻重磅股繼續回吐，匯控（００００５）跌１﹒７７％，報３６﹒０５元；中移動

（００９４１）挫３％，報５１﹒８元；友邦（０１２９９）跌２﹒２９％，報７２﹒４元。港

交所（００３８８）升０﹒１９％，報３２０元；騰訊（００７００）涉足美國社交媒體領域，

推出類似亞馬遜Ｔｗｉｔｃｈ的影片直播服務，微升０﹒２１％，報４８６元。

Ａ股假期後首日復市，上證綜指收報２９６１點，跌１８點或０﹒６１％，深證成指報

１１７５２點，跌６１點或０﹒５２％，總成交略為偏軟，錄７１６２﹒６６億元人幣。



＊「三桶油」或合組財團買原油，午後跌幅收窄＊



《新華社》報道，人大常委會委員長會議決定將「港區國安法」草案建議表決稿，提交人大

常委會會議審議。市場料很大機會在明日表決通過，本地地產股繼續受壓，新世界

（０２９０９）走低４﹒０５％，報３６﹒７５元；新地（０００１６）跌１﹒６％，報

９８﹒１５元；長實（０１１１３）跌１﹒６９％，報４６﹒５元；九置（０１９９７）跌

１﹒７４％，報３６﹒８元；太古Ａ（０００１９）挫４﹒６６％，報４０﹒９元，為本日表現

最差藍籌。

外媒引述知情人士稱，包括「三桶油」及中化集團在內的四家中國國有煉油巨頭，正在商議

組團聯合採購原油，以增加議價能力。知情人士又稱，方案已獲得中央政府以及相關行業監管機

構的支持。三桶油午後跌幅收窄，中石油（００８５７）跌１﹒５３％，報２﹒５７元。中海油

（００８８３）跌１﹒２６％，報８﹒５９元；中石化（００３８６）軟０﹒３％，報３﹒２７

元；Ｆ三星原油期（０３１７５）走低２﹒９６％，報２﹒６２２元。



＊中國燃氣遭花旗唱淡現金流，曾創逾兩個月低＊



有報道指，中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，中證監回應時未有否認上述消息。中金稱

，考慮到中國金融機構欠缺綜合化經營經驗、經濟結構轉型期風控壓力較大，預期中小型券商的

競爭壓力將加大。中信証券（０６０３０）今日除息，跌４﹒７１％，報１４﹒４４元；東方證

券（０３９５８）跌２﹒６１％，報４﹒１１元；耀才（０１４２８）收市後公布全年業績，業

前先漲４﹒７６％，收報１﹒３２元。消息指監管機構考慮最快年內向試點商業銀行發放牌照，

首批或包括工行（０１３９８）和建行（００９３９），分別軟０﹒２１％，報４﹒７５元，及

升０﹒９７％，報６﹒２３元。

中國燃氣（００３８４）全年純利升近１２％，主席透露第二季用氣量已明顯回升，並認為

全年天然氣銷售量可按年增長至少１５％。不過花旗表示其自由現金流仍為負值，弱於主要同行

，輕微下調其目標價，燃氣股沽壓甚重，收跌９﹒０１％，報２４﹒７５元；昆侖能源

（００１３５）挫２﹒１８％，報４﹒９４元；港華燃氣（０１０８３）跌２﹒２３％，報

３﹒５１元；潤燃（０１１９３）走低２﹒９％，報３８﹒５５元。



＊兩醫療新股首掛報喜，康基醫療每手賺６８６０元＊



日媒引述消息報道，日本政府基本決定從２０１９財年補充預算的基金，撥出７００億日圓

支援國內企業研發５Ｇ等技術，以抗衡現處於領先地位的中國廠商。５Ｇ股方面，中國鐵塔

（００７８８）跌２﹒７８％，報１﹒４元；中興（００７６３）跌１﹒４７％，報２３﹒４元

；京信通信（０２３４２）挫２﹒１７％，報３﹒１５元；中通服（００５５２）走低

１﹒９５％，報５﹒０３元。

醫療相關股受捧，康基醫療（０９９９７）及海吉亞醫療（０６０７８）則首掛，分別收報

２７﹒６及２６元，炒高９８﹒８％及４０﹒５％。開拓藥業（０９９３９）與京東

（０９６１８）旗下北京京東健康簽署框架協議，雙方將就福瑞他恩（ＫＸ－８２６）在京東健

康運營的線上藥品零售平台ｙｉｙａｏｊｄ﹒ｃｏｍ的銷售展開合作。開拓藥業收揚２﹒７３％

，報１５﹒８２元。（ｎｓ）

