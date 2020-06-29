【大灣區】交通運輸部：推進粵港澳智慧港口、智慧航道建設

《經濟通通訊社２９日專訊》交通運輸部辦公廳，以及廣東省、廣西壯族自治區、貴州省、

雲南省的人民政府辦公廳周日（２８日）共同發布《關於珠江水運助力粵港澳大灣區建設的實施

意見》，提出推進粵港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建設。

《意見》提出，加快推進智慧港口工程建設，推進西江幹線數字航道建設，推進粵港澳智能

航運研發和應用示範，促進北斗導航系統、物聯網、雲計算、大數據等信息技術在水運領域的集

成應用，推進基於區塊鏈的全球航運服務網絡平台研究應用。建設完成珠江水運綜合信息服務系

統拓展工程。

其中在推進港口網絡建設方面，鞏固提升香港國際航運中心地位，增強廣州、深圳國際航運

綜合服務功能。加快實施內河主要港口、區域重要港口建設和升級改造，進一步優化港口資源配

置，提升內河港口的支撐能力。形成布局合理、功能完善、集約高效的現代港口體系。

另外，推進珠江口港口資源優化整合，與香港形成優勢互補、互惠共贏的港口、航運、物流

和配套服務體系。同時，促進發展深圳、東莞等珠江口東岸城市往來澳門的海上客運。

在航運服務方面，推動粵港澳在航運支付結算、融資、租賃、保險、法律服務等方面實現服

務規則對接，提升粵港澳大灣區港口航運服務國際化水平，支持香港發展高端航運服務業。（ａ

ｃ）

