【創板改革】創業板七大安排助紅籌回歸

《經濟通通訊社２９日專訊》創業板明日（３０日）起開始接受新申報企業的上市申請。值

得注意的是，此次創業板改革並試點註冊制，為紅籌企業設計了相關上市標準，並作出七項針對

性制度安排，開放懷抱迎接優質紅籌企業回歸。

紅籌企業指註冊地在境外、主要經營活動在境內的企業。創業板新規中針對已境外上市的紅

籌企業回Ａ設定了兩套標準，企業只需符合其中一個標準即可：一是市值不低於２０００億元（

人民幣．下同）；二是市值２００億元以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較

強，同行業競爭中處於相對優勢地位。

而對於尚未在境外上市紅籌企業，若要申請其股票或存托憑證在創業板上市的，前提是公司

必須營收快速增長、擁有自主研發、國際領先技術，同行競爭中處於相對優勢地位的企業，市值

及財務指標應當至少要滿足下列標準中的一項：一是預計市值不低於１００億元，且最近一年淨

利潤為正；二是預計市值不低於５０億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於５億元。

有投行人士表示，以往紅籌企業想在Ａ股上市，需要先拆分紅籌架構，時間和財務成本較高

。此次創業板註冊制改革中，允許紅籌架構企業上市，並針對紅籌企業境內上市具體情形進行了

規則上的明確，非常清晰，最近已經接到一些紅籌企業的意向咨詢。



＊七大安排助力紅籌回歸＊



同時，此次創業板改革還從制度層面回應了紅籌企業的需求，就紅籌企業申報創業板發行上

市和交易中涉及的對賭協議相關安排、股本總額計算、營業收入快速增長認定、證券特別標識、

信息披露適應性調整、退市指標適用、投資者權益保障等事項做出了針對性安排，為紅籌企業順

利回歸創造條件。

具體來看，在此次創業板改革中，一是明確對賭協議中優先權利相關安排，若發行人和投資

人承諾在申報和發行過程中不行使優先權利的，可以在上市前轉換為普通股，對轉換後的股份不

按突擊入股處理。

二是調整股本總額計算口徑，「股本總額」不按照總金額計算，調整為發行後的股份總數或

者存托憑證總份數。

三是明確「營業收入快速增長」判斷標準，應符合下列標準之一：一是最近一年營收不低於

５億元的，最近三年營收復合增長率１０％以上；二是最近一年營收低於５億元的，最近三年營

收復合增長率２０％以上；三是受行業周期性波動等因素影響，行業整體處下行周期的，最近三

年營收復合增長率高於同行可比公司同期平均增長水平。

四是設置證券特別標識。對於具有協議控制架構或者類似特殊安排的紅籌企業，以適當方式

對其股票或存托憑證作出特別標識。

五是明確信息披露的適應性調整。如可能導致不符合公司註冊地有關規定或市場普遍認同標

準的，可申請調整適用，同時應說明原因和替代方案，並出具法律意見。

六是調整交易類強制退市相關指標。適用「面值退市」指標時，按照「連續二十個交易日每

日股票收盤價均低於１元人民幣」的標準執行

七是強調保障投資者權益。對於紅籌企業公司治理適用註冊地法律法規的，強調其投資者權

益保護水平總體上應不低於境內法律法規的要求，並保障境內存托憑證持有人實際享有的權益與

境外基礎證券持有人的權益相當。（ｌｃ）

