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29/06/2020 09:16

【人行操作】人行開展５０億元央行票據互換（ＣＢＳ）操作

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發
行永續債補充資本。人行今日開展２０２０年第六期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量
為５０億元人民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為
０﹒１０％，票面利率維持２﹒３５％，首期結算日為２０２０年６月２９日，到期日為
２０２０年９月２９日（遇節假日順延）。（ａｃ）

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