【中概焦點】用戶上傳電影原聲，嗶哩嗶哩被判幫助侵權賠６﹒５萬

《經濟通通訊社２９日專訊》在美國上市的內地影片網站嗶哩嗶哩（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）

因用戶上傳電影《我不是藥神》的原聲，其網站營運商上海寬娛數碼科技有限公司被優酷公司以

侵害信息網路傳播權為由提訴。

北京互聯網法院近日一審認定，寬娛公司應當知曉網路用戶利用其網路服務侵害優酷公司信

息網路傳播權的行為，構成「幫助侵權」。法院一審判決，寬娛公司需賠償優酷公司經濟損失６

萬元人幣和合理開支５０００元人幣。（ａｃ）

