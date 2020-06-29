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29/06/2020 11:05

《寶島要聞》國民黨昨起佔領立法院，抗議陳菊任監察院長

　　《經濟通通訊社２９日專訊》在台灣，由現屆總統蔡英文擬定的監察院委員名單再起波瀾，
最新爭議在於蔡英文擬任命總統府前秘書長陳菊出任監察院長。在立法院內佔少數的國民黨對任
命感不滿，昨日（２８日）下午強闖立法院，破門進入會議場，並用綠色噴漆在主席台噴上「監
委酬庸拒絕背書」的字眼，要求蔡英文撤回任命決定。立法院長游錫堃今早宣布，由於國民黨團
拒絕出席，朝野協商會議提前結束。
　　國民黨批評陳菊擔任高雄市長的１２年間，其市政府團隊涉及監察院的調查、糾正和彈劾案
合共超過８０次，若成為監察院長，會令監察院清廉公正的形象「蕩然無存」。國民黨更批評，
２７位委員中有２４位與民進黨關係密切或曾擁有黨籍，質疑是民進黨的政治酬庸，絕不接受這
項人事案。國民黨明言，若蔡英文不撤回任命決定，他們不會離開立法院。
　　立法院秘書長林志嘉表示，不會動用警察權將立委抬出會議場地，強調不希望有人受傷。
　　總統府發言人指出，國民黨近來提倡廢除考試院及監察院，和民進黨的長期主張相符，但該
黨立委卻選擇了癱瘓議場，不但反映黨內出現路線分歧，還顯示了該黨對憲政改革的毫無堅持，
總統府批評藍營只是為反對而反對，製造政治對立。總統府又指陳菊一路參與台灣重要的人權與
民主轉型進程，出任監察院院長及國家人權委員會當之無愧。
　　陳菊則表示，近３年來國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑她，不但重傷她的
名譽，更嚴重撕裂社會、製造衝突對立，陳菊稱自己可以接受最嚴格的檢驗，不會閃躲也不會逃
避。（ｅｙ）（ｚｚ）

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