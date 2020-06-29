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即市新聞

29/06/2020 14:34

《寶島要聞》藍營佔領行動失敗，立法院召臨時會討論監察院任命

　　《經濟通通訊社２９日專訊》在台灣，在野的國民黨對監察院人事任命感不滿，昨日（２８
日）下午強闖立法院佔領會議場，要求蔡英文撤回任命決定，不過今早１１時民進黨立委攻破國
民黨立委的「防禦陣」，陸續進入議場並開始會議。結果立法院在爭吵聲中通過決議，宣布由今
日起至７月２２日召開臨時會，處理考試院、監察院的人事任命議題。
　　上一屆監察院委員已任滿，按法律由現屆總統蔡英文擬定的新一屆委員名單，但名單爭議性
十足。起初蔡英文提名曾因貪污被判刑的黃健庭擔任副院長，引發朝野上下爭議，其後黃婉拒了
有關提名，至於另一個爭議，在於蔡英文擬任命總統府前秘書長陳菊出任監察院長，她在出任高
雄市長期間，市政府團隊涉及監察院的調查、糾正和彈劾案合共超過８０次。
　　今早１１時，民進黨立委進入立法院，將國民黨立委設置的鐵鍊剪斷後進入議場，雙方在主
席台上推擠近一小時，最終綠營成功取回主席台位置，藍營佔領立法院行動僅１９小時便被迫結
束。時至中午１２時許，立法院長游錫堃進入議場舉行會議，在吵鬧聲中完成表決，通過召開有
關考試院、監察院人事任命及其他議題的臨時會。（ｅｙ）（ｚｚ）

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