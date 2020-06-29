【ＦＯＣＵＳ】侵侵民調大落後，華爾街開計拜登風險

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺疫全球確診周日（２８日）突破１０００萬例，震央花旗國更連續四

天錄單日暴增逾４萬例。侵侵抗疫進退失據，最新民調顯示其支持率已落後對手拜登逾９個百分

點，且在２０１６年險勝的６個搖擺州，亦全數遭超越。

曾聲言「一旦當選，將要求全民在公共場合戴口罩」的拜登，能否挽救花旗國於「肺疫＋冬

季流感」雙重夾擊尚未可知，但華爾街就已開始悄悄計算拜登上台的風險。



＊六關鍵搖擺州變心，白人支持大減＊



肺疫第二波來勢洶洶，全球確診繼周日突破千萬關口後，周一續上衝１００３萬；其中花旗

國佔比逾四分一，同為金磚國的巴西、俄羅斯、印度分別佔比１３％、６％、５％。

就在周日，全美新增確診４０５４０例，連續第四天錄得單日新增逾４萬例，總數直逼２６

４萬例；死亡逾１２﹒８萬例。華盛頓大學健康指標與評估研究所（ＩＨＭＥ）推算，到１０月

１日前，當地將再增至少５萬人死。

立場保守如《華爾街日報》，亦發表題為「特朗普公投」的社論，指摘他「儼然已進入自吹

自擂模式，只顧為自己找藉口」，並「一步步走向遭選民嚴重唾棄的歷史時刻」。

Ｒｅａｌｃｌｅａｒｐｏｌｉｔｉｃｓ的最新民調顯示，侵侵的支持率平均落後前副總統拜

登９﹒２個百分點；另據《紐約時報》調查，他在密歇根、威斯康星、亞利桑納、北卡羅來納、

佛州、賓州６個上屆總統大選險勝的關鍵搖擺州，支持度亦均落後９－１１個百分點。

值得留意的是，侵侵過往在低學歷白人選民中一統天下的優勢幾乎消失，２０１６年，他贏

得其中６７％選民，但如今優勢已降至１６％。



＊加公司稅恐傷標指盈利及影響派息＊



市場正密切注視將於周四（２日）揭盅的６月非農報告，而就在侵侵艱難應對肺疫肆虐及經

濟震盪的關鍵時刻，白宮經濟顧問委員會主席Ｔｏｍａｓ Ｐｈｉｌｉｐｓｏｎ突傳月底離職，

是繼白宮經濟顧問Ｋｅｖｉｎ Ｈａｓｓｅｔｔ上周宣布辭職後的第二人。爭相提前跳船，似印

證ＩＭＦ較早時下調花旗國全面經濟增長由４月時預測的－５﹒９至－８％的悲觀前景。

拜登大有可能成為侵侵連任美夢的終結者，華爾街已悄然開始計算其入主白宮後的風險。鑒

於拜登聲稱，當選後將逆轉特朗普稅改法案，並提高公司稅至２８％，高盛就指，此舉將令標指

２０２１年每股預期盈利由１７０美元降至１５０美元，並對派息構成風險。

大摩則稱，若拜登勝出，股市可能會率先反映企業信心下降的影響。加上民主黨內進步派要

求拜登接受桑德斯「全民醫保」等激進主張的呼聲高漲，富國銀行認為，市場低估了主要風險，

拜登勝選或令華爾街陷入困境並損害經濟復甦。

美銀統計自１９５１年以來歷史數據發現，當白宮由共和黨易主為民主黨，標指通常在接下

來３個月中表現不佳；但若現任總統成功連任，股市往往進帳不菲。歷史寫在牆上，這一次的劇

本又將如何？

