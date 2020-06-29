【新冠肺炎】消息：本港今日無新增本地確診個案

《經濟通通訊社２９日專訊》消息透露，本港今日無新增新型冠狀病毒本地確診個案，為連
續１６日無新增本地感染。
截至昨日（２８日）下午四時，本港新增兩宗新冠肺炎確診病例，涉及１名１２歲女童及１
名３８歲男子，皆於前日（２７日）從印度返港，令本地累計確診病例增至１２００宗（包括
１１９９宗確診個案和一宗疑似個案）。（ｃｌ）
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