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29/06/2020 07:53

【企業盈警】希慎興業（０００１４）料中期盈轉虧損

　　《經濟通通訊社２９日專訊》希慎興業（０００１４）公布，預計截至６月３０日止中期有
機會錄得虧損，而去年同期純利約２７﹒８３億元。
　　該集團指，轉盈為虧主因２０１９新型冠狀病毒疫情爆發所帶來不利的經濟狀況而引致投資
物業在重估時產生預期於期內約４０億元的公平值虧損。
　　該集團指，有關公平值虧損乃屬非現金性質，對營運現金流並無影響，整體財政狀況維持穩
健。
　　該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

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