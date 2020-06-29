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29/06/2020 07:54

【企業盈警】璋利國際（０１６９３）料中期虧損擴大２﹒３倍

　　《經濟通通訊社２９日專訊》璋利國際（０１６９３）公布，繼早前發盈利警告後，預期截
至３月３１日止中期虧損約１﹒５５億林吉特，比去年度虧損擴大約２﹒３倍。
　　該集團指，虧損增加主因項目竣工受到延誤而導致算定損害賠償，使收益銳減。該集團指，
已設法向其中一個項目客戶爭取更多時間，故減少所涉及的算定損害賠償。該集團亦已接獲其中
兩個項目客戶的終止函件，該集團正尋求法律意見釐定法律責任及重新評估算定損害賠償。
　　該集團預期於明天公布業績。（ｗｈ）

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