【企業盈警】中國天然氣（００９３１）料全年度虧損逾３億元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國天然氣（００９３１）公布，繼早前發盈利警告後，預期
截至３月３１日止年度虧損約３﹒０６億元，而去年３月底止１５個月虧損約２﹒５５億元。
該集團指，估計錄虧損主因液化天然氣經營虧損、應收帳款減值及應收貸款減值。兩個期間
的虧損增加，受累於香港業務提供的金融借貸服務應收帳帳款和應收貸款減值增加以及液化天然
氣業務的經營虧損減少。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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