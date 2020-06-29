《日入而息》跨境理財通框架推出，人大常委會料明表決港區國安法



《今天重點》﹡人行聯同港澳金管局公布開展「跨境理財通」業務試點；林鄭月娥稱開展理

財通凸顯國家作為香港的堅實後盾；金管局歡迎跨境理財通，為推動港離岸

人幣業務重大突破；匯豐指理財通對投資者屬大好消息，將帶來更多機遇；

中銀香港指待理財通細節落實後，將配合推出產品及服務

﹡港區國安法草案建議表決稿提交人大常委會審議

﹡外交部表示對涉港問題上表現惡劣美方人員實施簽證限制

﹡第二批保就業名單出爐，逾３萬僱主獲６５億工資補貼；第二批保就業名單

六福東瀛遊榜上有名；鄭若驊丈夫旗下安樂工程，領取２４７４萬保就業補

貼

﹡本港５月出口按年跌７﹒４％遜預期，進口跌１２﹒３％



《即日市況》﹡港區國安法審議，期結日港股跌２４８點收２４３０１



《深滬股市》﹡滬收跌０﹒６％，人大常委會明閉幕料表決港區國安法



《美元匯價》﹡英歐貿易談判未樂觀，英鎊只宜候低買；歐元最新報１﹒１２７６╱７８，

日圓最新報１０７﹒２３╱２６



《公司業績》﹡中國水務（００８５５）全年純利升１９﹒７％，末期息１６仙

﹡世紀集團國際（０２１１３）全年虧損收窄至８１４﹒５萬元，不派息

﹡歐舒丹（００９７３）全年純利跌１﹒６％，派息０﹒０２２２８歐元

﹡維珍妮（０２１９９）全年純利按年升２﹒７％至２﹒９億，派末期息４仙

﹡興利集團（００１１４）全年轉虧為盈賺８８０萬元，派末期息３仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）結構性產品上市周期縮短至三個交易日，提升市場效

率

﹡Ｃｏｎｓｕｌｕｍ投得政府「香港重新出發」一年公關合約

﹡大洋環球（０８４７６）再次遞交轉往主板上市申請

﹡中國醫療集團（０８２２５）抗過敏藥百為樂通過國家一致性評價

﹡中創環球（０１６７８）及三寶科技（０１７０８）今早宣布停牌

﹡中銀香港（０２３８８）有信心實現中至高單位數全年貸款增長目標；將平

衡盈利及股東利益等因素決定派息水平

﹡金榜（００１７２）收購汽車融資租賃公司５１％股權，涉４１８０萬元

﹡南岸集團（００５７７）主要附屬保華建業全年純利約３５００萬元

﹡內地洗衣液品牌藍月亮上載初步招股書

﹡正榮服務（０６９５８）招股上市，入場費約４７４７元

﹡永泰生物製藥（０６９７８）今日起招股，入場費１﹒１１萬元

﹡虎視傳媒（０１１６３）招股上市，入場費約２５２５元

﹡思摩爾國際（０６９６９）今起招股，入場費約１２５２５元

﹡港龍中國地產（０６９６８）招股上市，入場費約４１４１元

﹡嘉和生物藥業（０１４７７）上載初步招股文件，傳計劃集資３億美元

﹡綠城中國分拆代建綠城管理招股上市入場費３０３０元

﹡歐康維視生物今日起招股，入場費近７４０４元

﹡盈健醫療（０１４１９）出售可換股債券，總代價１２００萬元

﹡國家農業部夥阿里（０９９８８）共同推進數字化鄉村治理

﹡康希諾生物（０６１８５）新型冠狀病毒疫苗獲得軍隊特需藥品批件

﹡復星醫藥（０２１９６）兩款自主研發抗腫瘤１類新藥獲批臨

商興隆實際資產僅２０億元，匯豐貸款料難收回

﹡綠葉製藥（０２１８６）肺癌藥獲中國藥監局藥品審評中心正式受理臨床試

驗申請

﹡錦州銀行（００４１６）獲人行與銀保監批准發行小微企業專項金融債券

﹡貿易通（００５３６）與平安壹賬通銀行合作，為特選中小企客戶推薦其虛

銀服務

﹡渤海銀行（０９６６８）明日起招股，入場費２５１５﹒１元

﹡正商實業（００１８５）附屬購三河南土地，共涉２﹒６億元人民幣

﹡新創建（００６５９）簽署首筆１０億元與可持續發展表現掛勾貸款

﹡中國信達（０１３５９）擬委任楊英勛為首席財務官

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）購ＴＣＬ通訊並售茂佳國際全部股本，共涉４０

億元人民幣

﹡中海油（００８８３）在南海東部獲得惠州２６－６重大發現

﹡渤海銀行（０９６６８）疫情影響有限，適當時候延展中港市場步伐



《國企紅籌》﹡國內三大航企收編中國商飛首款客機，負責支線業務



《神州民企》﹡騰訊數碼與中金成立新公司，註冊資本５億元人民幣

﹡中國首控（０１２６９）主席增持１００萬股

﹡長汽（０２３３３）財務總監劉玉新退任，李紅栓接任



《中國要聞》﹡上海樓市迎十年來最旺端午，北京受疫情打擊銷情冷淡

﹡中指院表示上半年一線城市土地出讓金同比增逾五成

﹡５月國企利潤總額環比增２﹒５倍，回到去年同期水平

﹡內地首５月新增人工智能相關企業同比增約２８％

﹡文旅部表示端午假期累計實現國內旅遊收入１２２﹒８億

﹡分析指予銀行券商牌意在造航母級券商，調整融資機構

﹡人行昨進行千億逆回購但今暫停操作，兩日回籠６００億；人行開展５０億

元央行票據互換（ＣＢＳ）操作；人行下月底實施標準化票據管理辦法，增

企業融資能力；人行聯同港澳金管局公布開展「跨境理財通」業務試點

﹡交通運輸部表示推進粵港澳智慧港口、智慧航道建設

﹡６月廢紙市場Ａ級收購價較月初漲近７％

﹡中汽協表示５月汽車商品進出口總額同比下滑３６﹒９％

﹡渝農商行理財子公司獲准開業，為農商行中首家

﹡三峽集團烏東德水電站投產發電，習近平會上傳達指示

﹡內地汽柴油價年內首次上調，此前遭遇六連停

﹡機構料６月官方製造業ＰＭＩ略放緩，改善勢頭趨穩定

﹡《新京報》微博帳號被網信辦禁言，涉導向錯誤等問題

﹡上交所首隻電子ＥＴＦ將於７月起發行

﹡用戶上傳電影原聲，嗶哩嗶哩被判幫助侵權賠６﹒５萬

﹡創業板七大安排助紅籌回歸

﹡美國加強封殺中國企業，勸歐洲勿用同方威視產品

﹡建設銀行表示未得到獲發券商牌照的相關消息

﹡美國防部擬新中企制裁名單，中方斥一再泛化國安概念

﹡兆易創新表示已出售全部中芯國際Ｈ股股票涉近８億元人民幣

﹡華為雲容器軟件市場份額排名位居內地第一

﹡三峽大壩今早洩洪屬今年首次，官媒料強降雨仍持續

﹡螞蟻集團ＣＥＯ表示未來五年收入八成將源於技術服務費

﹡吉林銀行原董事長張寶祥被提起公訴，涉嫌受賄罪

﹡中國上市公司協會表示四因素催化中國資本市場的春天



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，報１１５４２﹒６２點

﹡國民黨昨起佔領立法院，抗議陳菊任監察院長

﹡藍營佔領行動失敗，立法院召臨時會討論監察院任命



《其他消息》﹡第二批保就業名單出爐，逾３萬僱主獲６５億工資補貼；第二批保就業名單

六福東瀛遊榜上有名

﹡關愛基金推「Ｎ無津貼」，７月２日起接受申請

﹡警方據報部署逾３０００警力應對七一可能出現衝突場面

﹡鄭若驊丈夫旗下安樂工程，領取２４７４萬保就業補貼

﹡七一金紫荊廣場升旗儀式不設公眾觀禮區

﹡本港３月整體工資以名義計算錄近十年來最低升幅

﹡本港５月出口按年跌７﹒４％遜預期，進口跌１２﹒３％

﹡劉鳴煒稱海洋公園營運面對４０多年來最嚴峻挑戰，首要檢討定位

﹡４９折綠置居首日揀樓，蝶翠苑半日仍然零成交

﹡十大屋苑周末成交跌至１５宗，但連續５周企穩雙位數

﹡深股通額度全日用９﹒５億元；滬股通額度全日流走６﹒８億，陸股通淨流

出１４﹒５億

﹡林鄭月娥稱開展理財通凸顯國家作為香港的堅實後盾

﹡金管局歡迎跨境理財通，為推動港離岸人幣業務重大突破



《國安立法》﹡中國駐美使館表示繼續採取堅定有力措施維護國家主權

﹡沈聯濤稱聯匯制度對中港美三方均有利，未有需要改變

﹡港區國安法草案建議表決稿提交人大常委會審議

﹡湯家驊料港區國安法最低或囚十年，設追溯期機會低

﹡葉巧琦稱無陪審團下判囚終身有違普通法精神

﹡葉國謙稱最高刑罰判可囚終生，檢控或參考生效前行為

﹡據報港區人大政協明日到中聯辦出席會議，料談國安法

﹡鍾國斌稱目前外資未撤離香港，商界更擔心美國制裁

﹡外交部表示對涉港問題上表現惡劣美方人員實施簽證限制



《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港新增４宗確診，患者從菲律賓及英國返港

﹡雄安安新縣實行全封閉管理，每戶每天可出門採購１次

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