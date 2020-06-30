《外地經濟》鮑威爾：美經濟前景極不確定，產出及就業遠低疫情前

《經濟通通訊社３０日專訊》鮑威爾在眾議院聽證會準備的講話中提到，最近數星期，部分
地區結束停擺措施後，經濟活動回升。他指許多企業正在重開，增加招聘及支出，就業實現增長
，上月消費者支出強勁反彈，目前已進入重要的新階段，但亦帶來新的挑戰。
他重申，在確信外出活動是安全之前，不太可能全面復甦，產出及就業仍遠低於疫情前的水
平，現時經濟前景非常不確定，認為復蘇的道路將取決於政策行動，以提供救助及支持。
（ｎｓ）
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