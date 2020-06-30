【半年結】港股半年挫３７６２點，７月開局區間上落新股主導氣氛

《經濟通通訊社記者張澤慧、鄧經書３０日報道》港股上半年為多事之秋，經歷突發事件，

先於年頭爆發世紀疫情，及後油價歷史首次出現「負油價」，最新推行「港區國安法」等，令港

股反覆向下累挫近四千點。展望７月份，專家皆料「七翻身」難，港股開局料仍區間上落。

中美於１月中落實簽署首階段貿易協議，港股曾創逾五個月高並見２９１７４點，可惜下半

月新型冠狀病毒爆發，並發展成全球大流行，港股掉頭急挫。其後，油價更成為壓倒股市的最後

一根稻草，３月俄羅斯與沙特談判破裂，全球股市齊轉熊，港股創半年低見２１１３９點。來到

４、５月，全球疫情轉緩加上各國央行出力撐市，股市在大跌後喘穩並逐步回升。

６月，各國經濟數據在經濟重啟中得到改善，但同時中美疫情出現反彈，市場擔憂疫情第二

波爆發。除此之外，中美之間圍繞「港區國安法」的摩擦進一步加劇，在眾多因素影響下，港股

整個月於２３５３９點至２５３０３點間上落，高低波幅達１７６３點，收報２４４２７點，全

月累升１４６５點或６﹒３８％。國指６月份在９６１２至１０２２４之間波動，高低波幅達

６１２點，最終收報９７５８點，整月累升１９７點或２﹒０７％。

總結港股上半年累跌３７６２點或１３﹒３５％，高低波幅達７３６０點，最高見

２９１７４點，最低報２１１３９點。國指上半年在１１５０２至８２９０之間波動，高低波幅

達２８６０點，上半年跌１４０９點或１２﹒６２％。



＊黃偉康：美總統大選前中美不確定因素增＊



離美國總統大選還不到５個月，中美之間的摩擦勢態漸增，安里主席兼行政總裁黃偉康對《

經濟通通訊社》表示，中美紛爭從５月底因新冠疫情開始，加上「港區國安法」立法加劇雙方摩

擦，料７月份甚至今年下半年令港股增加波動。他指出，加上美國總統特朗普近期問民調不利，

很有機會對中國採取強硬措施，除了像此前制裁官員或延伸至公司層面，而中方亦會作出相應反

擊，這些都對港股造成很大的不確定性。

富途證券分析師聶振邦則對《經濟通通訊社》表示，大選前美方還是擺姿態多於實質行動，

因為全球經濟依然面臨衰退，美方難以與中方繼續實質角力。他相信中美長遠依然推進貿易協議

，過程或波折重重但履行機會較高。若特朗普連任，市場短時間內或繼續炒起，因符合其政府較

喜歡刺激貨幣政策作風，惟股市或因此更容易催生泡沫；若拜登當選，料其將採取較為「休養生

息」的貨幣政策，或不強行刺激經濟，反而令經濟穩步向上，因為美國民眾普遍經歷過２００８

年的金融風暴帶來的禍害，會較傾向溫和政策。



＊聶振邦：各地央行ＱＥ仍是主流救市措施＊



各國央行為挽救經濟，普遍推出寬鬆的貨幣政策。對於將來會否推出其他措施，黃偉康指，

雖然市場傳出人行將下調存款準備金率，但目前銀行利率處於較低水平，下調的空間不大。至於

其他央行或加大「印銀紙」或實行負利率，他認為仍要看需求，因為市場開始考慮資產價值，部

分經營困難的公司更寧願申請破產保護也不想借債，而近日聯儲局買債的規模亦在減少。加上不

少政府出現財赤，出台進一步大規模入市的措施或需要考慮更多。

聶振邦認為，短期真正出現疫情第二波可能性較低，因為天氣炎熱料病毒較難擴散，料最多

於１０月才有較大機會發生真正第二波疫情。他估計一眾央行救市措施普遍仍為ＱＥ（量化寬鬆

）政策，因為當經濟差民眾普遍儲蓄為上，央行較難計算資金流向。當維持ＱＥ買債，資金普遍

流入大企業，他們普遍進行資本操作如股票回購及買賣債券等，央行則較易計算資金流向及管理

。



＊７月份開局最悲觀或要下試２２５００點＊



對於市場常講的「五窮六絕七翻身」，黃偉康表示，在較樂觀的情況下，港股７月仍會在

２３５００點至２４８００點上落。他指出，港股因處於政治風眼及自身社會事件，不論升跌幅

皆較環球股市少。不過，若中美任何一方突然「加辣」，最悲觀或試下２２５００點。

聶振邦表示，７月開局先看於２３８００水平有否支持，否則將要下試低位；若然連續３日

突破２４４００點水平，港股有動力突破橫行區進而上望二萬五關。



＊ＩＰＯ或主導港股短期氣氛吸引資金流入＊



儘管下半年傳有更多中概股回歸，但黃偉康認為不少股份也會考慮香港市況再作決定，尤其

港將實施《港區國安法》。儘管官員皆表示國安法只是針對部分人有限制，但預料市場會在該法

實施的先觀望一至兩個月，屆時資金流入也會相對減少，加上目前市場資金偏向流入ＩＰＯ，若

ＩＰＯ數量減少，資金在沒有明確方向下亦不會貿然選擇入市。

聶振邦認為，市場最憂慮法案所帶來的負面影響時間或已過去。他指當全國人大正式通過上

述法案後，市場反應反而先是挫後揚，料市場認為相關法案能穩定近期不穩的社會狀態；加上近

期警民衝突見稍微緩和，為本港帶來休養生息機會。他表示，反而要重點留意美國對中港的制裁

政策，若制裁波及本港的美元外匯結算中心地位則較大影響，但發生可能性低。對於中概股會否

繼續來港第二上市，他認為視乎中美關係惡化到何種程度。然而，好像近期掛牌的生科股及醫療

器械股，依然受市場追捧，料短期大市氣氛靠新股帶動為多。

