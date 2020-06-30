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30/06/2020 17:18

【半年結】新經濟股或受美股牽制，醫療相關股仍是７月熱炒對象

　　《經濟通通訊社記者張澤慧、鄧經書３０日報道》雖然港股在眾多因素牽制下，整個６月份
仍升近千五點，新經濟股卻仍然受資金追捧，龍頭股「ＡＴＭ」股已經接連破頂。新經濟股炒風
可否繼續至７月份，兩位專家對此各持已見，但均認同美股走向影響新經濟股表現，不過大家一
致看好醫藥相關股。
　
＊納指預示新經濟股走勢，阿里巴巴炒納入恆指＊
　
　　新經濟龍頭股「ＡＴＭ」持續受追捧，美團（０３６９０）市值近日突破１萬億後，而唯一
登上恆指的新經濟股騰訊（００７００）也突破５００元大關。富途證券分析師聶振邦對《經濟
通通訊社》指，新經濟版塊能否持續強勢，取決於納斯達克指數及騰訊走勢，另外若５Ｇ相關利
好消息出現，相信也能為新經濟股注入動力，因為５Ｇ提供的網絡速度也是新經濟股所需。當中
他較看好阿里巴巴（０９９８８），首先看好其大機會納入恆指成分股。再者，當市場消化完畢
其負面消息後，相比其他新經濟股升幅，故有追落後空間，建議投資者在２０２元至２０５元買
入，目標先上望２３２元至２３５元，如連續２日收低於２００元應止蝕。另外，他亦看好眾安
在線（０６０６０），料經歷疫情後民眾購保險意識提高，有助增保費收入，建議投資者３６元
至３６﹒５元買入，目標上望４５元至４８元，如連續２日收低於３５元應止蝕。
　　不過，安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，「ＡＴＭ」股到現價累計升幅
較大，認為難以繼續保持升勢，不建議投資者在此階段部署。他還指出，下半年中美將有更多摩
擦，像阿里巴巴還在美國掛牌上市，受美股的影響更大，更難突破高位。再者，近期美股亦反彈
到疫情前高位，預料回吐幅度大，勸投資者待股價回調三分一後再考慮吸納。
　
＊黃偉康：手遊股追落後，首選ＩＧＧ創夢天地＊
　
　　黃偉康強調，目前資金流入新經濟股仍是大熱，除了熱炒的「ＡＴＭ」股外，投資者還可以
留意一些軟件股及手遊股，其中特別看好後者。手遊股今年上半年數據表現好，因為１、２月時
新冠疫情爆發，大部分人都需要在家隔離，股價因而炒高，惟之後見回吐，但是現時中美疫情出
現反彈，加上該類股還是相對落後，估值也不高，對比２月高位仍有水位，是吸納的時機，當中
首選ＩＧＧ（００７９９）及創夢天地（０１１１９）。他指出，目前市場普偏追捧的騰訊，正
正也是創夢的第二大股東，加上此前公布的業績表現良好，作為「企鵝系股」前景好。而ＩＧＧ
則是全球性的遊戲公司，因內地經濟重啟進度好，相信部分手遊股已被炒起，相反外國才開始重
啟，故ＩＧＧ仍有受惠空間，且其息率有近５厘亦是十分吸引，若回調到５﹒６元附近即可吸納

　　手遊股方面，聶振邦認為市場對板塊的憧憬已充分反映於股價上，目前港股的手遊股升跌指
標為網易（０９９９９），建議可選取些較小型而當炒的股，如中手游（００３０２）及友誼時
光（０６８２０），因它們近期見資金流入且估值相對便宜。他建議投資者在中手游３﹒４元至
３﹒４５元水平吸納，目標上望３﹒８元至４元，如連續２日收低於３元應止蝕。
　
＊聶振邦：醫療股熱潮可續，生物科技股更值博＊
　
　　對於近期熱炒的生物科技股與醫療設備股，聶振邦相信熱潮持續，但認為生物科技股更值博
。他預料市場繼續炒作創新藥研發，憧憬部分生科股的新產品上市。再者，內地仍實行「帶量採
購」政策，加上政策亦鼓勵創新藥研發，料資金繼續流入相關板塊，令傳統藥股如中生製藥
（０１１７７）及石藥（０１０９３）等未能大幅炒起。然而，整個板塊或因疫情第二波出現或
有公司成功研發新冠病毒時會熱炒。他指出，當中開拓藥業（０９９３９）可追落後，建議現價
買入，目標上望１８元至２０元，如連續２日收低於１５元應止蝕。
　　黃偉康亦同樣看好醫藥股，目前市場擔憂爆發新冠疫情第二波，相信醫藥股可作避險。在近
期熱炒的生物科技股及醫療設備股中，更看好醫療設備。他指出隨著新冠病毒大流行，世界各地
有好多醫院都開始優化系統，加上新冠肺炎治癒後或會出現後遺症，不單單是呼吸機，對其他醫
療設備的需求也是很大，當中看好較為落後的先健醫療（０１３０２），指雖然現時市盈率７０
倍，但較熱炒股微創醫療（００８５３）仍低，且相信在買盤支持下可以追上。此外，相對落後
的生物科技股亦可以考慮部署，如華領醫藥（０２５５２），該股此前獲大行高盛、里昂唱好，
相信陸續有新藥獲批上市，可上望至９元。

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