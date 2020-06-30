【半年結】新經濟股或受美股牽制，醫療相關股仍是７月熱炒對象

《經濟通通訊社記者張澤慧、鄧經書３０日報道》雖然港股在眾多因素牽制下，整個６月份

仍升近千五點，新經濟股卻仍然受資金追捧，龍頭股「ＡＴＭ」股已經接連破頂。新經濟股炒風

可否繼續至７月份，兩位專家對此各持已見，但均認同美股走向影響新經濟股表現，不過大家一

致看好醫藥相關股。



＊納指預示新經濟股走勢，阿里巴巴炒納入恆指＊



新經濟龍頭股「ＡＴＭ」持續受追捧，美團（０３６９０）市值近日突破１萬億後，而唯一

登上恆指的新經濟股騰訊（００７００）也突破５００元大關。富途證券分析師聶振邦對《經濟

通通訊社》指，新經濟版塊能否持續強勢，取決於納斯達克指數及騰訊走勢，另外若５Ｇ相關利

好消息出現，相信也能為新經濟股注入動力，因為５Ｇ提供的網絡速度也是新經濟股所需。當中

他較看好阿里巴巴（０９９８８），首先看好其大機會納入恆指成分股。再者，當市場消化完畢

其負面消息後，相比其他新經濟股升幅，故有追落後空間，建議投資者在２０２元至２０５元買

入，目標先上望２３２元至２３５元，如連續２日收低於２００元應止蝕。另外，他亦看好眾安

在線（０６０６０），料經歷疫情後民眾購保險意識提高，有助增保費收入，建議投資者３６元

至３６﹒５元買入，目標上望４５元至４８元，如連續２日收低於３５元應止蝕。

不過，安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，「ＡＴＭ」股到現價累計升幅

較大，認為難以繼續保持升勢，不建議投資者在此階段部署。他還指出，下半年中美將有更多摩

擦，像阿里巴巴還在美國掛牌上市，受美股的影響更大，更難突破高位。再者，近期美股亦反彈

到疫情前高位，預料回吐幅度大，勸投資者待股價回調三分一後再考慮吸納。



＊黃偉康：手遊股追落後，首選ＩＧＧ創夢天地＊



黃偉康強調，目前資金流入新經濟股仍是大熱，除了熱炒的「ＡＴＭ」股外，投資者還可以

留意一些軟件股及手遊股，其中特別看好後者。手遊股今年上半年數據表現好，因為１、２月時

新冠疫情爆發，大部分人都需要在家隔離，股價因而炒高，惟之後見回吐，但是現時中美疫情出

現反彈，加上該類股還是相對落後，估值也不高，對比２月高位仍有水位，是吸納的時機，當中

首選ＩＧＧ（００７９９）及創夢天地（０１１１９）。他指出，目前市場普偏追捧的騰訊，正

正也是創夢的第二大股東，加上此前公布的業績表現良好，作為「企鵝系股」前景好。而ＩＧＧ

則是全球性的遊戲公司，因內地經濟重啟進度好，相信部分手遊股已被炒起，相反外國才開始重

啟，故ＩＧＧ仍有受惠空間，且其息率有近５厘亦是十分吸引，若回調到５﹒６元附近即可吸納

。

手遊股方面，聶振邦認為市場對板塊的憧憬已充分反映於股價上，目前港股的手遊股升跌指

標為網易（０９９９９），建議可選取些較小型而當炒的股，如中手游（００３０２）及友誼時

光（０６８２０），因它們近期見資金流入且估值相對便宜。他建議投資者在中手游３﹒４元至

３﹒４５元水平吸納，目標上望３﹒８元至４元，如連續２日收低於３元應止蝕。



＊聶振邦：醫療股熱潮可續，生物科技股更值博＊



對於近期熱炒的生物科技股與醫療設備股，聶振邦相信熱潮持續，但認為生物科技股更值博

。他預料市場繼續炒作創新藥研發，憧憬部分生科股的新產品上市。再者，內地仍實行「帶量採

購」政策，加上政策亦鼓勵創新藥研發，料資金繼續流入相關板塊，令傳統藥股如中生製藥

（０１１７７）及石藥（０１０９３）等未能大幅炒起。然而，整個板塊或因疫情第二波出現或

有公司成功研發新冠病毒時會熱炒。他指出，當中開拓藥業（０９９３９）可追落後，建議現價

買入，目標上望１８元至２０元，如連續２日收低於１５元應止蝕。

黃偉康亦同樣看好醫藥股，目前市場擔憂爆發新冠疫情第二波，相信醫藥股可作避險。在近

期熱炒的生物科技股及醫療設備股中，更看好醫療設備。他指出隨著新冠病毒大流行，世界各地

有好多醫院都開始優化系統，加上新冠肺炎治癒後或會出現後遺症，不單單是呼吸機，對其他醫

療設備的需求也是很大，當中看好較為落後的先健醫療（０１３０２），指雖然現時市盈率７０

倍，但較熱炒股微創醫療（００８５３）仍低，且相信在買盤支持下可以追上。此外，相對落後

的生物科技股亦可以考慮部署，如華領醫藥（０２５５２），該股此前獲大行高盛、里昂唱好，

相信陸續有新藥獲批上市，可上望至９元。

