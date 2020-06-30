【半年結】７月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列７月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港 １日 －香港特別行政區成立紀念日，休市

３日 －新界沙田火炭工業土地截標

６日 －Ｍａｒｋｉｔ香港ＰＭＩ指數 （６月）

７日 －外匯存底 （６月）

１７日 －綜合利率 （５月）

２０日 －失業率 （５月）

２１日 －綜合ＣＰＩ （６月）

２４日 －新界大埔馬窩路住宅土地截標

２７日 －進出口數據、貿易收支 （６月）

２９日 －ＧＤＰ （次季估計）

３０日 －零售銷售量與銷售值 （６月）

３１日 －貨幣供給Ｍ１、Ｍ２和Ｍ３ （６月）

－預算餘額 （６月）



中國大陸 １日 －財新中國製造業ＰＭＩ （６月）

３日 －財新服務業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （６月）

７日 －外匯存底 （６月）

９日 －生產者物價指數（ＰＰＩ） （６月）

－居民消費價格指數（ＣＰＩ） （６月）

１０日 －Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２貨幣供給 （６月）

－社會融資、人民幣新增貸款 （６月）

－外國直接投資 （６月）

１４日 －進出口數據、貿易收支 （６月）

１６日 －ＧＤＰ （次季）

－工業生產 （６月）

－零售銷售 （６月）

－調查失業率 （６月）

２０日 －１年、５年貸款市場報價利率

２７日 －工業利潤 （６月）

３１日 －官方製造業及非製造業ＰＭＩ （７月）



外圍 １日 －美國Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數 （６月）

－美國ＡＤＰ就業變動 （６月）

－Ｍａｒｋｉｔ美國製造業ＰＭＩ （６月）

－美國ＩＳＭ製造業指數及銷售價格指數 （６月）

－Ｍａｒｋｉｔ美國製造業ＰＭＩ （６月）

－Ｍａｒｋｉｔ歐元區製造業ＰＭＩ （６月）

－Ｍａｒｋｉｔ英國製造業ＰＭＩ （６月）

２日 －美國貿易收支 （５月）

－美國非農業就業人口變動 （６月）

－美國失業率 （６月）

－美國耐用品訂單 （終值）

３日 －美國獨立日，休市

－Ｍａｒｋｉｔ歐元區服務業ＰＭＩ （６月）

－Ｍａｒｋｉｔ歐元區綜合ＰＭＩ （６月）

７日 －澳洲央行議息

１０日 －美國ＰＰＩ指數 （６月）

１４日 －美國ＣＰＩ指數 （６月）

１４至１５日 －日本央行議息

１６日 －歐洲央行議息

１７日 －美國建築許可與新屋開工 （６月）

２２日 －美國ＭＢＡ貸款申請指數 （７月１７日）

２３日 －美國彭博經濟預期 （７月）

－日本海洋節，休市

２４日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造業ＰＭＩ （７月）

－Ｍａｒｋｉｔ英國製造業ＰＭＩ （７月）

－Ｍａｒｋｉｔ╱ＣＩＰＳ英國服務業與綜合ＰＭＩ （７月）

－Ｍａｒｋｉｔ美國服務業與綜合ＰＭＩ （７月）

－日本體育節，休市

２７日 －美國耐用品訂單 （６月初值）

２８至２９日 －聯儲局議息（香港時間３０日凌晨公布結果）

３０日 －美國本地生產總值（ＧＤＰ） （次季估計）

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（ｊｃ）

