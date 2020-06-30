【國安立法】日本菅義偉：港區國安法若通過，將「令人遺憾」

《經濟通通訊社３０日專訊》日本內閣官房長官菅義偉表示，如果中國通過香港國家安全法
，將「令人遺憾」，也破壞了香港「一國兩制」的可信度。
他在記者會表示，日本將持續與美國及中國密切溝通，表明中美兩個大國之間的關係穩定對
區域與全球安全至關重要。
菅義偉表示，目前還未確定中國國家主席習近平訪日的日期。（ｅｃ）（ｚｚ）
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