【國安立法】日防衞相：港區國安法通過對習近平訪日有影響

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會表決通過「港區國安法」草案，日本防衞相河
野太郎３０日在記者會上表示，這將對中國國家主席習近平作為國賓訪日相關事宜，產生重大影
響。
習近平原定今年春季訪問日本，受疫情影響，行程被迫延。首相安倍晉三在本月初指出，平
息新冠疫情比什麼都重要，至少現在並非協調具體日程的階段。（ｃａ）（ｚｚ）
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