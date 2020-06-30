美國撤香港特殊地位，港股仍漲１６６點開報２４４６８

《經濟通通訊社３０日專訊》美股三大指數隔晚表現強勁，帶動亞洲股市暢旺，其中日經漲

３７４點，首爾指數升２７點。另外，美國撤銷香港的特殊地位，惟港股受外圍氣氛影響仍高開

１６６點。地產股表現，九倉置業（０１９９７）高開逾２﹒３％且為開市表現最佳藍籌，新世

界（０２９０９）同樣漲２﹒１８％；手機設備股有追捧，瑞聲（０２０１８）高開逾２％，舜

宇（０２３８２）高開１﹒７８％。恆生指數開報２４６６８點，升１６６點；國指開報９８３

２點，升７４點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒８％，報３６﹒７元；中國移動（００９４１

）升１﹒１６％，報５２﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒４５％，報４８８﹒２元；香

港交易所（００３８８）升０﹒５％，報３２１﹒６元；建設銀行（００９３９）升０﹒８％，

報６﹒２８元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒０７％，報７２﹒３５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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九倉置業（０１９９７） ３７﹒６５元 升２﹒３１％

新世界 （０２９０９） ３７﹒５５元 升２﹒１８％

瑞聲科技（０２０１８） ４８﹒８０元 升２﹒０９％

中生製藥（０１１７７） １４﹒９２元 升２﹒０５％

中國人壽（０２６２８） １５﹒８６元 升１﹒９３％

信和置業（０００８３） ９﹒７８元 升１﹒８７％

匯豐控股（００００５） ３６﹒７０元 升１﹒８０％

舜宇光學（０２３８２） １２５﹒６０元 升１﹒７８％

中信股份（００２６７） ７﹒４０元 升１﹒６５％

長江基建（０１０３８） ４０﹒４０元 升１﹒６４％

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（ｕｌ）

