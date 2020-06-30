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30/06/2020 09:22

美國撤香港特殊地位，港股仍漲１６６點開報２４４６８

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美股三大指數隔晚表現強勁，帶動亞洲股市暢旺，其中日經漲
３７４點，首爾指數升２７點。另外，美國撤銷香港的特殊地位，惟港股受外圍氣氛影響仍高開
１６６點。地產股表現，九倉置業（０１９９７）高開逾２﹒３％且為開市表現最佳藍籌，新世
界（０２９０９）同樣漲２﹒１８％；手機設備股有追捧，瑞聲（０２０１８）高開逾２％，舜
宇（０２３８２）高開１﹒７８％。恆生指數開報２４６６８點，升１６６點；國指開報９８３
２點，升７４點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒８％，報３６﹒７元；中國移動（００９４１
）升１﹒１６％，報５２﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒４５％，報４８８﹒２元；香
港交易所（００３８８）升０﹒５％，報３２１﹒６元；建設銀行（００９３９）升０﹒８％，
報６﹒２８元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒０７％，報７２﹒３５元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九倉置業（０１９９７）　　３７﹒６５元　　　升２﹒３１％
　　新世界　（０２９０９）　　３７﹒５５元　　　升２﹒１８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４８﹒８０元　　　升２﹒０９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１４﹒９２元　　　升２﹒０５％
　　中國人壽（０２６２８）　　１５﹒８６元　　　升１﹒９３％
　　信和置業（０００８３）　　　９﹒７８元　　　升１﹒８７％
　　匯豐控股（００００５）　　３６﹒７０元　　　升１﹒８０％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２５﹒６０元　　　升１﹒７８％
　　中信股份（００２６７）　　　７﹒４０元　　　升１﹒６５％
　　長江基建（０１０３８）　　４０﹒４０元　　　升１﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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