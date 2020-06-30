《盤後部署》政治相關不明朗因素充斥，港股料先下試２４０００點

《經濟通通訊社３０日專訊》美國在「港區國安法」通過前夕實施制裁措施，包括撤銷香港

的特殊地位、暫停對港執行優惠待遇法規，惟消息仍無阻大市表現造好，恆生指數今早高開

１６６點報２４４６８點，其後消息傳出草案獲全票通過，港股主要由騰訊（００７００）及港

交所（００３８８）撐市，升幅最多擴大至２９７點，惟消息指，草案列明在特定情形下，特首

可以提出將嚴重案件送交內地審理，再由中央批准送審，恆指一度調頭跌２９點低見２４２７１

點，跌幅迅速收復，最終收報２４４２７點，升１２５點或０﹒５２％。假期前主板成交略減近

８％，錄１２２４﹒９０億元。國指報９７５８點，升不足１點。

Ａ股兩市向好，上證綜指收報２９８４點，升２３點或０﹒７８％；深證成指收報

１１９９２﹒３５，升２３９點或２﹒０４％。兩市總成交７４６６﹒３５億人幣增多

４﹒２４％。



＊貝萊德：「港區國安法」為港股帶來壓力＊



「港區國安法」在全國人大常委會通過，資產管理公司貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐

文博直言，會為港股帶來壓力，但在知道法案細節前，難以評估對香港市場的影響。

對於美國商務部宣布撤銷香港特殊待遇地位，他對媒體表示，無論１１月美國總統大選結果

如何，中美關係會繼續緊張，地緣政治風險較以往高，投資者必須考慮相關風險，而消息主導港

股波動性的局面亦將持續。該行對亞洲（除日本外）的固定收益和股票持中性評級，在新興市場

之中，偏好擁有政策空間去抵禦經濟下行的地區，例如中國、韓國和台灣。

另一方面，市場持續關注疫情對環球經濟的負面影響。國際貨幣基金組織總幹事格奧爾基耶

娃表明，疫情危機較早前預測的更為嚴重，經濟復甦需時更長，預料今明兩年各國的本地生產總

值將減少達１２萬億美元。

她認為，各國採取的措施必須是具針對性且屬暫時的，因為刺激時間過長，將導致更多企業

因結構性改變而關閉，亦要提防財政政策產生的意想不到的後果，如目前發展中國家有更多借錢

渠道，但也產生市場和經濟之間發展的不平衡，還要警惕債務和財政赤字增加。



＊香港對美轉口多，宜留意出口、貨運板塊＊



今日是６月最後一個交易日，總結全月恆指錄近１５００點升幅，是故「五窮六不絕」，而

照現況看７月似乎「翻身」機會較微。據悉「港區國安法」明日正式在港實施，其中最令人關注

的是市傳在特定情形下可以提出將嚴重案件送交中國審理，市場會否將其理解為修訂逃犯條例事

件時所指的「送中」翻版，示威會否更為激烈，相信在短時間內就可得知。不過，投資者在面對

上述社會事件可謂「經驗豐富」，亦有心理準備，餘下的是待法案細節出爐，大行和評級機構的

進一步看法。

美國宣布暫停對港執行優惠待遇法規，包括出口許可豁免，並正就進一步取消差別待遇進行

評估。雖然香港貿發局指，去年美國出口至香港的產品，僅１％需要取得出口許可，對一般港商

影響不大。但據工業貿易署數據顯示，去年香港對美國出口佔香港總出口７﹒７％，轉口則佔

７﹒６％，貨值分別為３６﹒７６億元及３００３﹒２８億元，排名第二，均僅次於中國，若然

美國最終把心一橫對轉口貨動刀，出口、貨運相關股可謂必然受累。

恆指短線而言，明日七一假期港股休市，給予市場喘息空間消化條文細節，但不明朗因素甚

多，且未見有利好消息出台，料先下試兩萬四關支持。（ｎｓ）（ｚｚ）

