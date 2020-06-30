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即市新聞

30/06/2020 10:48

【理財通】恒生歡迎跨境理財通，將把握政策發展及人幣國際化機遇

　　《經濟通通訊社３０日專訊》金管局聯同人民銀行和澳門金融管理局宣布，在粵港澳大灣區
開展「跨境理財通」業務試點，並公布其框架內容。
　　恆生銀行（０００１１）執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，歡迎有關跨
境理財通的公布。跨境理財通是互聯互通機制發展的新里程，標誌著兩地進一步擴闊跨境投資渠
道，為香港的財富管理和資產管理行業開闢新的發展空間，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣
業務樞紐地位。
　　她表示，該行將致力善用豐富的行業經驗和完善的跨境業務基礎，把握政策發展及人民幣國
際化所帶來的機遇。滬港通及深港通分別於２０１４年及２０１６年開展後，該行都在短時間內
推出相關服務。在資產管理方面，恆生投資管理亦於２０１５年為首批透過基金互認下的本地金
融機構，現時已有兩隻指數基金經基金互認獲批淮於內地銷售，期望不久將來兩地市場的連繫更
見緊密。
　　她續說，恆生將繼續積極提升投資及財富管理平台，旨在為兩地投資者帶來更多元化及便捷
的理財方案。憑藉完善的數碼平台及與內地附屬公司的緊密聯繫，包括恆生銀行（中國）、恆生
前海基金管理及廣州廣證恆生證券研究等，將繼續為大灣區的客戶提供更優質的客戶服務和顧客
體驗。（ｂｉ）

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