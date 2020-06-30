【理財通】華興證券：理財通拓寬資產配置渠道，助提升港股交易量

《經濟通通訊社３０日專訊》金管局聯同人民銀行和澳門金融管理局宣布，在粵港澳大灣區

開展「跨境理財通」業務試點，並公布其框架內容。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，雖然「跨境理財通」正式啟動時間和實

施細則尚未公布，但理財產品、公私募基金以及資管產品的互認，是大灣區跨境金融的制度建設

的重點。考慮到內地結構性產品合同相對簡潔，而且在投資者保護方面得到監管機構的大力支持

，預計香港居民較有興趣購買內地合資格理財產品。

他又表示，「跨境理財通」拓寬了粵港澳大灣區境內居民的資產配置渠道，使其財富管理和

資產海外配置的策略更為多元化。大灣區的境內理財客戶、高淨值客戶不必再只限於通過滬港通

、深港通或者ＱＤＩＩ產品等渠道投資海外市場，將有利於進一步提升個股和香港市場交易量、

活躍水平與估值水平。

另外，近來不少中概股紛紛考慮回歸港股市場或Ａ股市場，對有可能尋求第二上市的優質公

司而言，華興證券預計，其出於境外融資需要、投資者基礎、行業受監管情況、紅籌架構上市便

利度、港股市場持續創新等各方面考慮，現階段相比Ａ股市場來說仍將優先選擇在香港上市。

華興證券預計，阿里巴巴（０９９８８）有望很快滿足被納入港股通股票範圍的客觀條件，

其他在港第二上市的優質公司，納入港股通的時間要求可能會進一步縮短、相關標準可能會進一

步調整。（ｂｉ）

