【國安立法】葉國謙料國安法今完成立法程序，黃昏發表草案全文

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會今早全票通過港區國安法草案，有份列席的港
區人大代表葉國謙表示，下午會議仍要處理將法例納入《基本法》附件三的程序，包括要諮詢及
聽取基本法委員會的意見，他預料今日內或完成整個立法程序，並於黃昏發表草案全文。
對於有消息指條例將不設追溯力，而針對四類罪行的最高刑罰是終身監禁，葉國謙表示，不
評論具體草案內容，又指草案會考慮各方面因素，制訂相關懲罰級別，並相信條例不會無效果。
（ｂｉ）
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