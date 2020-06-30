【國安立法】民主派去信梁君彥，促召開特首答問會交代港區國安法

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會今早全票通過港區國安法草案，據悉，法案全

文預料傍晚公布，明日正式在香港實施。

全體民主派議員去信立法會主席梁君彥，要求即時召開行政長官特別答問會。信中指，港區

國安法對香港的實質影響觸及憲制，行政長林鄭月娥有需要向立法會匯報及接受質詢，讓公眾了

解港區國安法的細節，包括新設機構的職能操作、刑責細節及法庭安排等。（ｂｉ）（ｚｚ）

