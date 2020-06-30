【國安立法】林鄭：促請國際社會尊重中國維護國家安全的權利

《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥於聯合國人權理事會會議視像發言表示，過

去一年，鼓吹「港獨」、「自決」的組織煽動示威者，很多時候是被激進化的青少年，公然污衊

國旗、損毀國徽和衝擊中央駐港機構。此外，部分本地政客多次揚言要癱瘓特區政府施政，更有

部分乞求外國政府干預香港事務，甚至對香港實施制裁。這些對主權和國家安全的威脅，以及顛

覆國家政權的風險，任何中央政府都不能視而不見，已經觸碰了「一國」的紅線，必須採取果斷

行動。

國家安全法律旨在防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或

者境外勢力危害國家安全的行為，這些罪行在法律中會有明確定義。法律只針對極少數違法的人

，而絕大多數香港居民的生命和財產、基本權利和自由將受到保障，強調立法不會影響「一國兩

制」和香港的高度自治。

她指出，「一國」原則不容爭辯，亦無任何妥協空間，因為沒有「一國」，「兩制」將無立

足之地，又指香港是一個自由和多元的社會，政府尊重不同意見，又促請國際社會尊重中國維護

國家安全的權利，尊重港人對穩定與和諧的期盼。

她表示，儘管近年社會氣氛變得緊張，但她仍然相信只要堅持「一國兩制」，實踐維護國家

安全的法律，香港定能安然度過自去年６月起發生的政治風暴，並在恢復穩定的同時變得更強。

（ｃｗ）

