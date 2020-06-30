  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/06/2020 16:54

《本港經濟》５月零售銷貨值跌幅收窄至３２﹒８％，但仍略遜預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處公布，今年５月的零售業總銷貨價值的臨時估計為
２６８億元，較去年同月下跌３２﹒８％，比４月修訂後的３６﹒１％跌幅收窄，但較市場預估
跌３１﹒８％差。扣除其間價格變動後，５月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌３３﹒９％，
亦略遜原來預測跌３３﹒７％。

＊首五個月零售銷售下跌約３５％＊

　　政府發言人表示，由於訪港旅遊業依然停頓，以及就業和收入狀況欠佳，５月份零售銷售按
年繼續大幅下跌，但本地疫情趨穩，政府放寬社交距離措施，５月份零售銷售的跌幅較４月份進
一步收窄。發言人進一步指出，在勞工市場情況嚴峻及旅遊限制持續下，零售業的經營環境依然
困難。政府會密切留意相關發展。
　　今年４月的零售業總銷貨價值的修訂估計較２０１９年同月下跌３６﹒１％，零售業總銷貨
數量的修訂估計按年跌３７﹒５％。今年首五個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌
３４﹒８％，總銷貨數量的臨時估計下跌３６﹒５％。

＊珠寶鐘表銷貨值大減近七成＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年５月，百貨公司貨品的銷貨價
值按年下跌３７﹒８％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌１７％）；其他未分類消
費品（下跌２２﹒５％）；服裝（下跌３５﹒６％）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌
５﹒１％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌６９﹒７％）；藥物及化妝品（下跌６２％）；
汽車及汽車零件（下跌１７﹒１％）；燃料（下跌５％）等。
　　另一方面，今年５月超級市場貨品的銷貨價值按年上升７﹒３％。其次為家具及固定裝置
（銷貨價值上升６﹒５％）。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情30/06/2020
【國安立法】林鄭：國安法今日稍後生效　盡快完成刊憲公布程序
香港政情30/06/2020
【國安立法】港澳辦：全力配合造好國安法實施工作　確保執行到位
香港政情30/06/2020
【國安立法】人大常委會通過港區國安法　習近平簽署主席令公布
生財有道30/06/2020
【半年結】港股半年挫3762點　7月開局區間上落新股主導氣氛
生財有道30/06/2020
【半年結】新經濟股或受美股牽制　醫療相關股仍是7月熱炒對象
中國故事30/06/2020
《神州經脈》官方製造業PMI勝預期　美對港制裁升級　A場穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金