《本港經濟》５月零售銷貨值跌幅收窄至３２﹒８％，但仍略遜預期

《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處公布，今年５月的零售業總銷貨價值的臨時估計為

２６８億元，較去年同月下跌３２﹒８％，比４月修訂後的３６﹒１％跌幅收窄，但較市場預估

跌３１﹒８％差。扣除其間價格變動後，５月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌３３﹒９％，

亦略遜原來預測跌３３﹒７％。



＊首五個月零售銷售下跌約３５％＊



政府發言人表示，由於訪港旅遊業依然停頓，以及就業和收入狀況欠佳，５月份零售銷售按

年繼續大幅下跌，但本地疫情趨穩，政府放寬社交距離措施，５月份零售銷售的跌幅較４月份進

一步收窄。發言人進一步指出，在勞工市場情況嚴峻及旅遊限制持續下，零售業的經營環境依然

困難。政府會密切留意相關發展。

今年４月的零售業總銷貨價值的修訂估計較２０１９年同月下跌３６﹒１％，零售業總銷貨

數量的修訂估計按年跌３７﹒５％。今年首五個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌

３４﹒８％，總銷貨數量的臨時估計下跌３６﹒５％。



＊珠寶鐘表銷貨值大減近七成＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年５月，百貨公司貨品的銷貨價

值按年下跌３７﹒８％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌１７％）；其他未分類消

費品（下跌２２﹒５％）；服裝（下跌３５﹒６％）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌

５﹒１％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌６９﹒７％）；藥物及化妝品（下跌６２％）；

汽車及汽車零件（下跌１７﹒１％）；燃料（下跌５％）等。

另一方面，今年５月超級市場貨品的銷貨價值按年上升７﹒３％。其次為家具及固定裝置

（銷貨價值上升６﹒５％）。（ｃｌ）

