《再戰明天》港股明日假期休市，聯儲局周四清晨公布會議記錄

《經濟通通訊社３０日專訊》本港明日（１日）假期休市，聯儲局周四（２日）清晨公布會

議記錄。



＊聯儲局公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文

斯主持一場線上活動，主題為「芝加哥未來愿景：社區論壇」。

明午３：４５ｐｍ，洲央行執委帕內塔在歐洲投資銀行和歐洲穩定機制組織的資本市場網路

研討會發表演講。

周四清晨２：００ａｍ，美聯儲的聯邦公開市場委員會公布６月９－１０日政策會議的會議

紀錄。

周四下午５：３０ｐｍ，英倫銀行公布金融穩定報告。



＊香港假期休市，內地國公布６月財新製造業ＰＭＩ＊



明日，香港、加拿大及俄羅斯股市假期休市。

在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布６月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料

由５０﹒７降至５０﹒５。

明午１：００ｐｍ，日本公布６月消費者信心指數，料由２４升上２８。４：００ｐｍ，歐

元區公布６月製造業採購經理人指數，料由３９﹒４升上４６﹒９。

明晚７：３０ｐｍ，美國公布６月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：１５ｐｍ，美國公

布ＡＤＰ就業變動，料由下跌２７６萬逆轉至上升２８５萬。９：４５ｐｍ，美國公布６月製造

業採購經理人指數，料由３９﹒８升上４９﹒６。１０：００ｐｍ，美國公布５月營建開支，６

月ＩＳＭ製造業指數料由４３﹒１上升至４９﹒７。



＊美國公布６月失業率和首次申請失業救濟金人數＊



周四下午５：００ｐｍ，歐元區公布５月失業率，料由７﹒３％升上７﹒７％。歐元區５月

生產者物價指數年率跌幅料由４﹒５％升上４﹒６％。

８：３０ｐｍ，美國公布６月失業率，料由１３﹒３％下滑至１２﹒５％。美國６月製造業

就業人口變動料由２２﹒５萬上升至４２﹒５萬。美國首次申請失業救濟金人數料由１４８萬下

降至１３５萬；連續申請失業救濟金人數料由１９５２萬降至１９００萬；６月非農業就業人口

變動料由６上升２５０﹒９萬上升至３０７﹒４萬。１０：００ｐｍ，美國公布５月工廠訂單，

料由下跌１３％轉為上升８﹒６％。



＊意科控股派業績＊



在本港，周四，順風清潔能源（０１１６５）和意科控股（００９４３）股東特別大會。

（ｈｏ）

