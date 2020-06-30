《本港樓市》樓價止跌回升，差估署５月樓價指數按月上升１﹒９％

《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布，５月份住宅樓價指數報３８４﹒８點，

按月回升１﹒９３％，創半年高位，惟按年仍跌３﹒０５％。今年首五個月累計，樓價指數累升

１﹒４８％。

５月各類單位樓價均錄得升幅，其中，中小型單位樓價指數報３８７﹒３點，按月上升

１﹒９２％，大型單位樓價指數則報３１４﹒８點，按月升１﹒５５％。（ｙｗ）

