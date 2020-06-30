《本港樓市》差估署５月住宅租金指數跌１﹒２％，連跌９個月

《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，今年５月私人住宅租
金指數報１７７﹒７點，按月跌１﹒１７％，按年更跌８﹒９７％，不但創逾三年新低，亦是自
去年８月租金指數見頂後連續９個月回落，累積跌幅達１１﹒１９％。
其中，５月中小型單位租金指數報１８１﹒４點，按月跌１﹒１４％；大型單位租金指數報
１４３﹒８點，按月跌１﹒３％。（ｙｗ）
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