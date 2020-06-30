【國安立法】中聯辦：不要低估港區國安法落地實施後的剛性約束

《經濟通通訊社３０日專訊》香港中聯辦發表聲明表示，港區國安法經人大常委會審議通過

，列入基本法附件三並在香港特別行政區公布實施，對此堅決擁護，並將全力支持特區政府和中

央駐港國安機構做好法律實施相關工作。

聲明強調，中央對香港國安法實施過程中可能遇到的情況已經作了認真評估和充分準備，任

何人都不要低估中央維護香港國家安全的決心，不要低估香港國安法落地實施後的剛性約束，不

要低估中央和特區有關機構嚴正執法的能力。

聲明又表示，香港國安法堵住了香港維護國家安全的法律和制度漏洞，很好地體現了「一國

」和「兩制」的統一、中央對港全面管治權和特區高度自治權的統一、維護國家主權安全發展利

益和保障香港市民合法權益的統一。法例在香港回歸２３周年之際頒布實施，對香港同胞在內的

全國人民都值得慶賀。

按照法律規定，中央政府和特區政府都設立維護國家安全機構，共同構成在香港維護國家安

全的執行機制。香港中聯辦將堅定支持有關機構全面履行法定職責，有效防範、制止、懲治極少

數人危害國家安全的行為，切實保護大多數市民合法權利和自由。香港是法治社會，市民具有良

好的法治素養，希望並相信香港社會能夠形成學習、尊重、遵守香港國安法的良好氛圍，尤其是

加強對青少年學生的普法教育。

聲明最後強調，香港國安法頒布實施，必將有力推動香港由亂而治、重新出發。中央堅持「

一國兩制」的決心堅定不移，不會變、不動搖，將繼續全力支持香港發展經濟、改善民生，更好

融入國家發展大局，相信風雨過後，「一國」之本更加鞏固，「兩制」之利更加彰顯，香港發展

的前景更為廣闊。（ｂｉ）

