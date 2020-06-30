【國安立法】林鄭：國安法今日稍後生效，盡快完成刊憲公布程序

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會今日通過《港區國安法》，行政長官林鄭月娥

發表聲明表示，法例會在今日稍後生效，特區政府會盡快完成所需的刊憲公布程序，讓《港區國

安法》同步在香港實施。

她表示，維護國家安全是香港特別行政區的憲制責任，歡迎全國人大常委會今天通過《港區

國安法》，並按《基本法》第十八條在徵詢全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會和香港

特區政府的意見後，把該法列入《基本法》附件三。

香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個享有高度自治的地方行政區域，

直轄於中央人民政府。維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任，亦和香港市民息

息相關。鑑於香港特區面臨的國家安全風險日見凸顯，中央從國家層面制定香港特區維護國家安

全的法律，以堵塞香港在國家安全方面的漏洞，實有必要性和逼切性。這次立法是完善「一國兩

制」制度體系的重要一步，也可令香港社會早日回復穩定。

林鄭又指，《港區國安法》旨在切實防範、制止和懲治四類嚴重危害國家安全的罪行：分裂

國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國家安全的犯罪行為，針對的是極少

數違法犯罪的人，保障的是香港絕大多數居民的生命財產以及依法享有的各項基本權利和自由，

將會盡快設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會，警務處和律政司會設立專職部門，負

責履行《港區國安法》的相關法律條文。

她續稱，對全國人大常委會在草擬法律過程中，聽取特區政府和香港社會各界的意見，並結

合香港的具體情況，表示衷心感謝，對廣大香港市民踴躍表態支持，感到鼓舞。有信心實施《港

區國安法》後，困擾市民近一年的社會動盪可以減退，局面穩定下來，香港可以重新出發，聚焦

發展經濟，改善民生。（ｂｉ）

