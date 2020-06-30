【國安立法】李家超：各紀律部隊配合國安法實施，正建立執行機制

《經濟通通訊社３０日專訊》保安局局長李家超聯同六個紀律部隊首長，包括警務處處長鄧

炳強、海關關長鄧以海、懲教署署長胡英明、消防處處長梁偉雄、入境事務處處長區嘉宏及政府

飛行服務隊總監胡偉雄機長，歡迎全國人大常委會今日通過《港區國安法》，並表示全力支持有

關法律在香港有效實施。



＊特區政府會盡快設立國安委＊



李家超表示，會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，做好《港區國安法》的落實工作，致力

維護國家安全，讓「一國兩制」行穩致遠，社會安定太平，保障香港長期繁榮穩定。特區政府會

盡快設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會，保安局局長、警務處處長、警務處維護國

家安全部門負責人、入境事務處處長及海關關長會是國安委成員。



＊正建立有效維護國家安全的執行機制＊



李家超表示，他與各紀律部隊全面配合《港區國安法》的實施，保安局正建立有效維護國家

安全的執行機制，於警務處內成立專職維護國家安全的部門，配備有效執法力量，履行法例下維

護國家安全的執行工作，其他五支紀律部隊也會在其專業範疇全力協助和配合警務處執行維護國

家安全的工作。

李家超說，從國家層面制定香港特區維護國家安全的法律，是中央考慮到香港的實際情況。

立法有助香港回復安寧、經濟重拾正軌、讓香港走出困境，保障香港長期繁榮穩定，會率領各紀

律部隊堅定不移、全力以赴支持和做好法例的落實工作，確保條例有效實施。（ｂｉ）

