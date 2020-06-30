【國安立法】人大常委會通過港區國安法，習近平簽署主席令公布

《經濟通通訊社３０日專訊》據《新華社》報道，十三屆全國人大常委會第二十次會議今日
在北京人民大會堂舉行第二次全體會議、第三次全體會議和閉幕會。會議表決通過了《中華人民
共和國香港特別行政區維護國家安全法》，國家主席習近平簽署第４９號主席令予以公布；表決
通過了全國人民代表大會常務委員會關於增加香港特別行政區基本法附件三所列全國性法律的決
定。（ｂｎ）
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