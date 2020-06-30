【理財通】銀行公會對跨境理財通表示歡迎，業界將積極配合

《經濟通通訊社３０日專訊》金管局聯同人民銀行和澳門金融管理局宣布，在粵港澳大灣區

開展「跨境理財通」業務試點，並公布其框架內容。銀行公會表示歡迎。

銀行公會指，「跨境理財通」是推進大灣區金融發展的重要舉措，不但可為大灣區銀行業發

展理財業務打開更廣闊的市場，有助銀行業開拓新的增長點，也為客戶提供更豐富的資產配置途

徑。

公會指，銀行業界將積極配合，與監管機構保持密切溝通，完善業務流程，為理財通的順利

實施提供全面的支持。（ｓｋ）

