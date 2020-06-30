大快活（５２）全年純利跌６６％，派末期息５０仙

《經濟通通訊社３０日專訊》大快活集團（０００５２）公布截至今年３月底止全年業績，

純利６０８６﹒７萬元，按年下跌６６﹒１８％，每股基本盈利４７﹒０３仙，派末期股息每股

５０仙，全年合共分派股息每股７３仙及派息比率約為１５５％。

期內，收入為３０﹒３億元，按年上升２﹒０１％，經營溢利１﹒１億元，按年下跌

４８﹒８５％。（ｊｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

