《小傳日記》魚缸懶理國安法，憧憬通關賭佬發

《小傳日記》隔晚花旗國魚缸受上月成屋簽約銷售數據提振而走高，雖然花旗國就喺國安法

表決前實施制裁措施，但香江魚缸一於懶理，跟外圍高開１６６點報２４４６８點。加上神州６

月ＰＭＩ好過預期，魚缸早段一度飆升２９７點，高見２４５９８點，惟受制於廿天線（約

２４５１３點）。午後全國人大常委會確認今早全票通過「港區國安法」，加上美期跌百點，魚

缸曾倒跌２９點，全日低見２４２７１點。不過，重磅藍戰士ＱＱ（００７００）同生發發

（００３８８）齊撐市，魚缸最後埋單報２４４２７點，升１２５點或升０﹒５２％，主板成交

１２２４﹒９０億銀，較上日少８巴仙。國企指數報９７５８點，升唔夠１點。

Ａ場兩市造好。上證綜指報２９８４點，升２３點或升０﹒７８％。深證成指報１１９９２

點，升２３９點或升２﹒０４％。兩市合計成交７４６６﹒３５億銀人仔，較上日多４巴仙。

重磅藍戰士，ＱＱ走高近３巴仙，報４９８﹒６銀，盤中曾上五百銀大關；生發發漲超３巴

仙，報３３０銀；神州移動（００９４１）揚１巴仙，報５２﹒３銀；建行（００９３９）升近

１巴仙，報６﹒２７銀；友邦（０１２９９）跌１毫，報７２﹒３銀；平保（０２３１８）滑近

半巴仙，報７７﹒５銀。



＊跨境通將推銀行佬急追，七月或通關濠賭佬上攀＊



噚日（２９日），神州人行、香江金管局同馬交金管局就宣布話開展「跨境理財通」業務試

點，以推進大灣區金融發展，憧憬日後開拓「孖屐」，本地銀行佬彈起。匯控（００００５）走

高不足半巴仙，報３６﹒２銀；恆生（０００１１）升１毫，報１３０﹒１銀；東亞

（０００２３）漲超１巴仙，報１７﹒７銀；中銀香港（０２３８８）同渣打（０２８８８）齊

上揚逾１巴仙，分別報２４﹒６５銀及報４１﹒１銀。

雖然最新數據顯示，上月馬交酒店及公寓住客按年減少近九成，但今朝香江特首表示粵港健

康碼商討工作已進入最後階段，爭取喺本周內公布詳情，可望７月可以通關，濠賭佬跑出。銀娛

（０００２７）踢高近４巴仙，報５２﹒７５銀，係全日表現最好藍戰士；永利澳門

（０１１２８）漲近３巴仙，報１３﹒３４銀；金沙中國（０１９２８）揚近１巴仙，報

３０﹒４銀；美高梅（０２２８２）飆升超６巴仙，報１０銀；澳博（００８８０）升近１巴仙

，報８﹒６銀。



＊波音好消息航空佬出色，ＰＭＩ回升出口佬就醒＊



經改良後的波音７３７ ＭＡＸ，獲美國聯邦航空管理局批准試飛，帶動波音股價收市進賬

逾１４巴仙，為表現最強道指成份股。消息帶動航空佬走高。國航（００７５３）升唔夠１巴仙

，報４﹒６２銀；南航（０１０５５）漲近１巴仙，報３﹒４３銀；東航（００６７０）軟唔夠

１巴仙，報２﹒７６銀；中銀航空租賃（０２５８８）走高逾２巴仙，報４９﹒５銀。

６月官方製造業ＰＭＩ由前月的５０﹒６升至５０﹒９，係３個月最高，亦高於市場預期的

５０﹒４。部分出口佬企穩。萬洲國際（００２８８）揚近２巴仙，報６﹒６４銀；敏實集團

（００４２５）漲近２巴仙，報２２﹒０５銀；敏華控股（０１９９９）彈起逾３巴仙，報

７﹒４１銀；申洲國際（０２３１３）軟逾１巴仙，報９３﹒４銀；創科實業（００６６９）跌

近１巴仙，報７５﹒８銀。



＊內房業績遜大家齊齊摔，北水又發功維亞上天穹＊

＊內房業績遜大家齊齊摔，北水又發功維亞上天穹＊



華南城（０１６６８）最近公布業績，年度純利按年減一成九，某程度都反映神州班磚頭佬

短期都唔太好景，磚頭佬當然無神氣。華南城蒸發近半成，報０﹒７９銀；合景泰富集團

（０１８１３）跌親逾３巴仙，報１３﹒０２銀；龍湖集團（００９６０）碌低近３巴仙，報

３６﹒８５銀；旭輝控股集團（００８８４）插低近２巴仙，報６﹒０４銀；融創中國

（０１９１８）唔見逾２巴仙，報３２﹒４５銀；碧桂園（０２００７）唔見逾１巴仙，報

９﹒５２銀。

醫藥相關股繼續受資金追捧。獲北水累計持倉比例增至近一成二嘅維亞生物（０１８７３）

抽高近１６巴仙，報８﹒６８銀破頂；收購武漢黃浦醫院７５巴仙股權嘅錦欣生殖

（０１９５１）起飛１２巴仙，報１１﹒７４銀；康龍化成（０３７５９）跳高３巴仙，報８０

銀；石藥集團（０１０９３）鏟高逾２巴仙，報１４﹒６４銀；再度配股的藥明生物

（０２２６９）挫近半成，報１４１﹒８銀。假期愉快，請請！（ｚｚ）



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