【新冠肺炎】北京新增本地７例確診累計３２５例，多地降風險評級

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京衛健委通報，６月２９日，新增報告

本地確診病例７例、無症狀感染者１例，無新增疑似病例，治癒出院病例１例；無新增報告境外

輸入確診病例。

新增確診病例中，豐台區６例、大興區１例。

６月１１日０時至６月２９日２４時，累計報告本地確診病例３２５例，在院３２４例。尚

在觀察的無症狀感染者２７例；無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染

者。



＊大興１地區調整為中風險，６地區降為低風險＊



據國務院客戶端，截至６月２９日１５時，北京市大興區北臧村鎮由低風險調整為中風險。

此外，北京市豐台區西羅園街道、大興區龐各莊鎮、東城區天壇街道、朝陽區十八里店（地區）

鄉、石景山區八寶山街道、海淀區青龍橋街道由中風險地區降級為低風險地區。

北京市海淀區永定路街道由高風險地區調整為中風險地區。

截至目前，北京已有３３個中風險地區，涉及豐台區、大興區、海淀區、西城區、房山區、

東城區、朝陽區、門頭溝區、通州區、昌平區１０個區。另有４個高風險地區，分別位於豐台區

、大興區。



＊北控水務員工確診為呼吸道感染＊



２９日有消息稱，北控水務一員工常德考察返京後，出現發熱、頭疼症狀，檢測ＩｇＭ呈弱

陽性，被留院隔離觀察。６月３０日早晨，北控水務聲明表示，根據會診結果，該員工三次核酸

檢測結果均為陰性，免疫球蛋白ＩｇＧ和ＩｇＭ均為陰性，ＣＴ檢查結果無異常，體溫已恢復正

常，確診為呼吸道感染。

