《經濟通通訊社３０日專訊》官媒《環球時報》總編輯胡錫進今午於個人Ｔｗｉｔｔｅｒ撰
文表示，獲悉港區國安法今早已獲全國人大常委會通過。其引述閱讀過草案的人士指，法案最高
刑期設定為終身監禁。胡錫進稱，港區國安法將於明日（７月１日）正式生效，而今日稍晚官方
將公布具體法律條文。
針對美國商務部宣布撤銷香港的特殊地位，暫停對港執行優惠待遇法規，包括出口許可豁免
等制裁措施，胡錫進回應稱，措施僅停留象徵性影響，香港不會害怕並將繼續保持繁榮。
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30/06/2020 13:46
【國安立法】胡錫進：港區國安法明日生效，最高刑期為終身監禁
《經濟通通訊社３０日專訊》官媒《環球時報》總編輯胡錫進今午於個人Ｔｗｉｔｔｅｒ撰
文表示，獲悉港區國安法今早已獲全國人大常委會通過。其引述閱讀過草案的人士指，法案最高
刑期設定為終身監禁。胡錫進稱，港區國安法將於明日（７月１日）正式生效，而今日稍晚官方
將公布具體法律條文。
針對美國商務部宣布撤銷香港的特殊地位，暫停對港執行優惠待遇法規，包括出口許可豁免
等制裁措施，胡錫進回應稱，措施僅停留象徵性影響，香港不會害怕並將繼續保持繁榮。
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