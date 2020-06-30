  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/06/2020 13:46

【國安立法】胡錫進：港區國安法明日生效，最高刑期為終身監禁

　　《經濟通通訊社３０日專訊》官媒《環球時報》總編輯胡錫進今午於個人Ｔｗｉｔｔｅｒ撰
文表示，獲悉港區國安法今早已獲全國人大常委會通過。其引述閱讀過草案的人士指，法案最高
刑期設定為終身監禁。胡錫進稱，港區國安法將於明日（７月１日）正式生效，而今日稍晚官方
將公布具體法律條文。
　　針對美國商務部宣布撤銷香港的特殊地位，暫停對港執行優惠待遇法規，包括出口許可豁免
等制裁措施，胡錫進回應稱，措施僅停留象徵性影響，香港不會害怕並將繼續保持繁榮。
（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情30/06/2020
【國安立法】譚耀宗確認人大通過立法　稱條文按國際標準訂立
FOCUS30/06/2020
【FOCUS】人大通過立法　經濟洗牌將至
生財有道30/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中信証券上望16元
中國故事30/06/2020
【上海特寫】華為全球旗艦店在滬開幕　冀營造全場景智慧生活體驗
香港政情30/06/2020
【國安立法】據報港區國安法獲人大常委會全票通過
生財有道29/06/2020
【理財通】匯豐、渣打及中銀香港對理財通表歡迎　將積極籌備產品及服務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金