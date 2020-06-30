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30/06/2020 10:43

【中概噩夢】金凰珠寶抵押假黃金套１６０億貸款，美股價瀉２４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》又有中概股驚傳爆雷。據《中國基金報》報道，總部位於湖北
武漢、在美國納斯達克上市的金凰珠寶，竟以重逾８０噸的假黃金向中國多家金融機構質押，騙
取約１６０億元人民幣的貸款額。東窗事發之後，金凰珠寶隔晚在美股價重創２３﹒８％，收報
０﹒８５美元，跌穿面值亮起退市紅燈。
　　金凰珠寶於２００２年８月成立，對外宣稱是中國規模最大的黃金首飾製造及設計商之一，
去年起公司經營出現問題，與多家信託機構的相關業務構成實質性違約，日前遭法院強制執行，
查封遭抵押的黃金。但當法院人員到保險箱查驗黃金時，竟發現這些作為擔保、總重逾８０噸的
黃金，質量和重量都不符合標準，無法按真金價格兌現。
　　假黃金事件另外還牽扯出巨額保險糾紛，因為金凰珠寶已事先為這些假黃金投保了「財產險
附加盜搶險」，金凰為保單被保險人，信託公司為保單第一受益人。信託公司一方認為，抵押的
黃金不符標準屬保險事故，應由保險公司向信託公司賠償損失，但受保的人保（０１３３９）（
滬：６０１３１９）旗下財險部門則認為，保險條款中並沒有提到這類損失，再者金凰珠寶目前
未提出任何索賠，信託公司的索賠要求不符合保險合同約定。（ｅｙ）

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