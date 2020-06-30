【中印衝突】傳印度海關刻意拖延對中國進口貨品清關

《經濟通通訊社３０日專訊》據外電報道，隨著中印關係持續惡化，印度政府遲遲未有為中
國進口貨物清關，導致中國貨一直積壓在印度港口。印度藥品出口促進會主席Ｄｉｎｅｓｈ
Ｄｕａ對報道指，印度海關已經拖延清關長達五日，沒有提供任何理由，但貨源只有中國，他稱
已寫信給負責藥品和貿易的部委尋求幫助。
印度手機廠商Ｋａｒｂｏｎｎ Ｍｏｂｉｌｅｓ的董事長兼創始人Ｓｕｄｈｉｒ
Ｈａｓｉｊａ亦透露，自己的五批貨物在海關被卡住了。（ｅｙ）
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