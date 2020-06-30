【國安立法】國新辦明早１０時就港區國安法有關情況召開發布會

《經濟通通訊社３０日專訊》國新辦今日公布，將於周三（７月１日）上午１０時，就香港

維護國家安全法有關情況召開發布會，全國人大常委會法工委主任沈春耀和國務院港澳辦副主任

張曉明將介紹有關情況。

十三屆全國人大常委會第２０次會議今早閉幕，涉港國安法草案交付表決，並獲全票通過。

人大常委會與香港基本法委員會今午開會，討論將港區國安法列入基本法附件三的安排。據悉，

法案全文預料傍晚公布，明日正式在香港實施。（ｗｌ）

