【國安立法】國新辦明早１０時就港區國安法有關情況召開發布會

《經濟通通訊社３０日專訊》國新辦今日公布，將於周三（７月１日）上午１０時，就香港
維護國家安全法有關情況召開發布會，全國人大常委會法工委主任沈春耀和國務院港澳辦副主任
張曉明將介紹有關情況。
十三屆全國人大常委會第２０次會議今早閉幕，涉港國安法草案交付表決，並獲全票通過。
人大常委會與香港基本法委員會今午開會，討論將港區國安法列入基本法附件三的安排。據悉，
法案全文預料傍晚公布，明日正式在香港實施。（ｗｌ）
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