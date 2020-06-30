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即市新聞

30/06/2020 09:02

【聚焦數據】６月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒９％，高於預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，６月份，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５０﹒９％，比上月上升０﹒３個百分點，亦高於市場預期的５０﹒４％，結束此
前連續兩個月下跌。從企業規模看，大、中型企業ＰＭＩ分別為５２﹒１％和５０﹒２％，比上
月上升０﹒５和１﹒４個百分點；小型企業ＰＭＩ為４８﹒９％，比上月下降１﹒９個百分點。
　　６月份，非製造業商務活動指數為５４﹒４％，比上月上升０﹒８個百分點，亦顯著高於市
場預期，連續四個月回升。
　　從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配
送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

＊新訂單指數連升兩個月，庫存指數回升＊
　
　　６月，生產指數為５３﹒９％，比上月上升０﹒７個百分點，表明製造業生產量環比繼續回
升。新訂單指數為５１﹒４％，高於上月０﹒５個百分點，連續兩個月回升，表明製造業市場需
求繼續恢復。
　　原材料庫存指數為４７﹒６％，比上月回升０﹒３個百分點，表明製造業主要原材料庫存量
降幅收窄。從業人員指數為４９﹒１％，低於上月０﹒３個百分點，表明製造業企業用工景氣度
略有回落。（ｗｌ）

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