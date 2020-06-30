【數據解讀】統計局：６月製造業新訂單指數續升，進出口指數反彈

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀２０２０年

６月中國採購經理指數指，當月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出

指數分別為５０﹒９％、５４﹒４％和５４﹒２％，均高於上月。在調查的２１個行業中，有

１４個行業ＰＭＩ高於臨界點，較上月增加５個，製造業穩步恢復，基本面繼續改善。

６月，生產指數和新訂單指數分別為５３﹒９％和５１﹒４％，比上月上升０﹒７和０﹒５

個百分點，其中新訂單指數連續兩個月回升。從行業情況看，醫藥、有色、通用設備、電氣機械

器材等製造業新訂單指數和生產指數均明顯高於上月，市場需求得到改善，企業生產動力有所增

強。



＊製造業進出口指出低位回升＊



６月價格指數有所上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為５６﹒８％和

５２﹒４％，比上月回升５﹒２和３﹒７個百分點，均為年內高點。從行業情況看，石油加工、

鋼鐵、有色等上游行業兩個價格指數均高於上月，升至６０﹒０％以上高位。

進出口指數均有改善。隨著全球主要經濟體先後重啟經濟，本月中國製造業進出口指數低位

回升，其中新出口訂單指數為４２﹒６％，高於上月７﹒３個百分點，造紙印刷、石油加工、通

用設備、電氣機械器材等７個製造行業回升幅度大於１０﹒０個百分點；進口指數為

４７﹒０％，較上月回升１﹒７個百分點，石油加工、化學原料製品、化學纖維及橡膠塑料、汽

車等６個製造造行業高於臨界點。

６月，生產經營活動預期指數雖有小幅回落，仍達到５７﹒５％，表明製造業企業對近期市

場恢復比較樂觀。從行業情況看，石油加工、汽車、專用設備、電氣機械器材等制造業生產經營

活動預期指數連續兩個月高於６０﹒０％。



＊紡織等部分行業復甦壓力較大＊



趙慶河指，雖然本月ＰＭＩ指數有所回升，製造業穩步恢復，但同時也要看到，不確定因素

依然存在。一是進出口指數雖連續兩個月改善，但仍位於臨界點以下，當前海外疫情尚未得到有

效控制，外部市場依然存在變數。

二是部分行業復蘇壓力依然較大，紡織、紡織服裝服飾、木材加工等製造業ＰＭＩ持續位於

臨界點以下。三是小型企業生產經營困難較大，ＰＭＩ為４８﹒９％，比上月下降１﹒９個百分

點，且反映訂單不足的小型企業佔比高於大中型企業。（ｗｌ）

