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30/06/2020 09:54

【數據解讀】統計局：６月綜合ＰＭＩ產出指數升，生產運營續改善

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀２０２０年
６月中國採購經理指數指，當月服務業商務活動指數為５３﹒４％，高於上月１﹒１個百分點，
調查的２１個行業中，有１５個行業商務活動指數高於臨界點，多數行業生產經營持續恢復。
　　其中，交通運輸倉儲和郵政業、信息傳輸軟件和信息技術服務、金融業處於５９﹒０％及以
上，業務量有所加大。近期製造業復蘇勢頭進一步鞏固，帶動相關服務行業業務量增加，本月生
產性服務業商務活動指數為５７﹒３％，較上月上升４﹒５個百分點。
　　隨著生產生活秩序加快恢復，市場信心增強，服務業需求繼續釋放，新訂單指數為
５２﹒３％，比上月上升０﹒６個百分點。同時，部分服務行業復蘇仍然困難，文化體育娛樂和
居民服務業商務活動指數仍位於臨界點以下。
　　建築業持續增長。建築業商務活動指數為５９﹒８％，雖較上月回落１﹒０個百分點，但連
續三個月高於５９﹒０％，建築業工程量穩步增長。從市場預期看，業務活動預期指數為
６７﹒８％，高於上月０﹒３個百分點，企業對行業發展信心有所增強。
　　６月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５４﹒２％，高於上月０﹒８個百分點，企業生產運營持續
改善。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為５３﹒９％和
５４﹒４％，比上月均有所上升。（ｗｌ）

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