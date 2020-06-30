【國安立法】消息指人大常委會通過將港區國安法納入基本法附件三

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會會議今日在北京人民大會堂閉幕，市場消息稱
，港區國安法獲常委會全票通過列入《基本法》附件三，等待特區政府刊憲後在香港實施，料最
快明日（７月１日）生效。
據悉，人大常委會今早全票通過港區國安法草案，下午徵詢基本法委員會意見後，再次全票
表決通過將法例列入《基本法》附件三。官方今日稍後將公布法案條例詳情。（ｗｌ）
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