【ＦＯＣＵＳ】人大通過立法，經濟洗牌將至

【ＦＯＣＵＳ】香港回歸２３周年前夕，人大常委會據報周二（３０日）以全票通過

《港區國安法》草案，如無意外，新法將於周三（７月１日）生效。

北京無視花旗國連打「制裁」牌而堅決去馬，再證本欄５月２２日所指「豁出去『穩』字大

過天」。而從兩大重磅中概股月內強勢回歸，到揭盅「跨境理財通」框架，再到擬為商業銀行進

入投行業務開綠燈。



＊美停防務裝備出口只具象徵性＊



全國人大常委會連日在京審議《港區國安法》草案，據報今早以１６２票一致通過建議表決

稿，新法料於７月１日香港回歸紀念日生效。

表決前夕，花旗國繼參議院上周五（２６日）無異議通過《香港自治法》後，周一

（２９日）再連出兩張「制裁」牌，包括商務部宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇

規定，包括提供出口許可證豁免；國務院宣布叫停對港出口美國生產的防務裝備。

不過，鑒於花旗國去年實際對港出口的管制類（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ）國防用品及服務的

價值僅１４０萬美元，措施被視作只具象徵性。無獨有偶，中國外匯局同日公布的５月知識產權

使用費逆差高達２９億美元，創１３個月新高，反映內地加緊支付知識產權使用費；背後會否與

應對花旗國未來制裁有關，耐人尋味。



＊國際化ＶＳ中國化亞洲化＊



北京一邊堅決去馬，另一邊撐港政策陸續有來。繼本月稍早網易（０９９９９）、京東

（０９６１８）兩大重磅中概股強勢回歸，掀起超購潮及開啟中概回歸元年後；人行、金管局昨

揭盅「跨境理財通」框架，開放大灣區內地居民及港人跨境購買理財產品。

此外，數十年來一直限制商業銀行涉足證券等交易的《商業銀行法》據報將修改，以為幾間

大型內銀進軍投資銀行業務開綠燈。倘最終實施，勢將進一步助力本土銀行與華爾街投行競爭。

事實上，跟外資投行紛紛評估縮減辦公空間或提前退租相比，中資金融公司正加大在香港擴

張。消息人士透露，民生銀行、招銀國際金融、東方金融控股過去三個月均增加了在中環的寫字

樓面積，最多達１﹒７萬平方呎。阿里巴巴、字節跳動等科技巨頭亦增加了在銅鑼灣的辦公空間

。

對華大鷹派蓬佩奧明言，華府將來視香港是「中國其中一個城市」還是「一個自治地區」，

將視乎中國如何對待香港；眼見《港區國安法》實施已無懸念，香港正式納入北京維穩大棋局後

，下一步經濟洗牌將無可避免，是兩三年還是七八年顯露真章，都可肯定只是轉變，而非盡頭。

即使未來國際金融中心角色變幻，更中國化、更亞洲化又會否是轉彎一角的新機遇？

